المستشار النمساوي: الحكومة لديها استراتيجية للسيطرة على الأوبئة في المستقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، أن الحكومة لديها استراتيجية عمل للسيطرة على الاوبئة في المستقبل مع الالتزام الكامل بالشفافية الكاملة في أوقات الأزمات.
وقال نيهمر، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن بعض الأخطاء حدثت في السنوات الماضية منذ اندلاع جائحة كورونا بسبب مرونة الفيروس وعامل الوقت، لافتا إلى أن قرار التطعيم الإجباري كان خاطئا وتم إيقاف العمل به بعد فترة وجيزة، وهو ما يتطلب إعادة التفكير في التعامل مع الأزمات من أجل تحقيق السيطرة على الأوبئة.
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ولفت إلى ضرورة منح الأبحاث إمكانية الوصول السريع إلى البيانات الصحية، حيث تسمح قواعد البيانات المحسنة بالتخطيط الأمثل والتحكم في الهياكل في القطاع الصحي، معتبرا أن هذا يساهم بشكل كبير في مرونة النظام الصحي.
يشار إلى أن وزارة الصحة النمساوية أكدت حدوث ارتفاع كبير في الاصابات بفيروس كورونا في البلاد حاليا حيث يوجد ١٤ ألفا و٥٧٣ شخصا في اجازة مرضية بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وتمثل الاصابات الحالية ما يقرب من ضعف العدد في نفس الوقت من العام الماضي.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107645510
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