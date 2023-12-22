المستشار النمساوي: الحكومة لديها استراتيجية للسيطرة على الأوبئة في المستقبل

MENAFN - Al-Borsa News) أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، أن الحكومة لديها استراتيجية عمل للسيطرة على الاوبئة في المستقبل مع الالتزام الكامل بالشفافية الكاملة في أوقات الأزمات.

وقال نيهمر، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن بعض الأخطاء حدثت في السنوات الماضية منذ اندلاع جائحة كورونا بسبب مرونة الفيروس وعامل الوقت، لافتا إلى أن قرار التطعيم الإجباري كان خاطئا وتم إيقاف العمل به بعد فترة وجيزة، وهو ما يتطلب إعادة التفكير في التعامل مع الأزمات من أجل تحقيق السيطرة على الأوبئة.

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ولفت إلى ضرورة منح الأبحاث إمكانية الوصول السريع إلى البيانات الصحية، حيث تسمح قواعد البيانات المحسنة بالتخطيط الأمثل والتحكم في الهياكل في القطاع الصحي، معتبرا أن هذا يساهم بشكل كبير في مرونة النظام الصحي.

يشار إلى أن وزارة الصحة النمساوية أكدت حدوث ارتفاع كبير في الاصابات بفيروس كورونا في البلاد حاليا حيث يوجد ١٤ ألفا و٥٧٣ شخصا في اجازة مرضية بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وتمثل الاصابات الحالية ما يقرب من ضعف العدد في نفس الوقت من العام الماضي.

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