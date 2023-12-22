Friday, 22 December 2023 10:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سهم نايكي يتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ أكثر من عام

12/22/2023 12:12:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم“نايكي” خلال تعاملات الخميس، متجهًا لتحقيق مكاسب شهرية ثالثة على التوالي، في أفضل أداء شهري منذ ارتفاعه بنسبة 18.4% في نوفمبر 2022.

وصعدت قيمة سهم الشركة الأمريكية (نيويورك: NKE) بنسبة 1.55% عند 123 دولارًا، قبل أن يقلص مكاسبه عند 121.72 دولار، لترتفع مكاسبه خلال شهر ديسمبر بما يتجاوز 12%.

موضوعات متعلقة الذهب يرتفع عند التسوية مع توقعات خفض أسعار الفائدة فائدة الرهن العقاري الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى منذ مايو السفير الروسي ببرلين: مصادرة ألمانيا أصولاً روسية“خطوة غير ودية”

وقال“توم نيكيك”، محلل“ويدبوش”:” الاتجاه الصعودي يعكس تحمس المستثمرين لفرص الشركة لتسريع نمو الإيرادات في عام 2024، بسبب قنوات المبيعات وتوقع استفادة هوامش الربح انخفاض تكاليف الشحن والخصومات الأقل وتخفيضات التكاليف الأخيرة”، بحسب“ماركت ووتش”.

يأتي ذلك مع تفاؤل الأسواق في ظل ترقب صدور تقرير نتائج أعمال شركة الملابس الرياضية والإكسسوارات خلال الربع الثاني من العام المالي 2024 بعد انتهاء تداولات جلسة اليوم.

المصدر:

MENAFN22122023000202011048ID1107645509

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث