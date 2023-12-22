سهم نايكي يتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ أكثر من عام

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سهم“نايكي” خلال تعاملات الخميس، متجهًا لتحقيق مكاسب شهرية ثالثة على التوالي، في أفضل أداء شهري منذ ارتفاعه بنسبة 18.4% في نوفمبر 2022.

وصعدت قيمة سهم الشركة الأمريكية (نيويورك: NKE) بنسبة 1.55% عند 123 دولارًا، قبل أن يقلص مكاسبه عند 121.72 دولار، لترتفع مكاسبه خلال شهر ديسمبر بما يتجاوز 12%.

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وقال“توم نيكيك”، محلل“ويدبوش”:” الاتجاه الصعودي يعكس تحمس المستثمرين لفرص الشركة لتسريع نمو الإيرادات في عام 2024، بسبب قنوات المبيعات وتوقع استفادة هوامش الربح انخفاض تكاليف الشحن والخصومات الأقل وتخفيضات التكاليف الأخيرة”، بحسب“ماركت ووتش”.

يأتي ذلك مع تفاؤل الأسواق في ظل ترقب صدور تقرير نتائج أعمال شركة الملابس الرياضية والإكسسوارات خلال الربع الثاني من العام المالي 2024 بعد انتهاء تداولات جلسة اليوم.

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