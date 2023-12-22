سهم نايكي يتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ أكثر من عام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سهم“نايكي” خلال تعاملات الخميس، متجهًا لتحقيق مكاسب شهرية ثالثة على التوالي، في أفضل أداء شهري منذ ارتفاعه بنسبة 18.4% في نوفمبر 2022.
وصعدت قيمة سهم الشركة الأمريكية (نيويورك: NKE) بنسبة 1.55% عند 123 دولارًا، قبل أن يقلص مكاسبه عند 121.72 دولار، لترتفع مكاسبه خلال شهر ديسمبر بما يتجاوز 12%.
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وقال“توم نيكيك”، محلل“ويدبوش”:” الاتجاه الصعودي يعكس تحمس المستثمرين لفرص الشركة لتسريع نمو الإيرادات في عام 2024، بسبب قنوات المبيعات وتوقع استفادة هوامش الربح انخفاض تكاليف الشحن والخصومات الأقل وتخفيضات التكاليف الأخيرة”، بحسب“ماركت ووتش”.
يأتي ذلك مع تفاؤل الأسواق في ظل ترقب صدور تقرير نتائج أعمال شركة الملابس الرياضية والإكسسوارات خلال الربع الثاني من العام المالي 2024 بعد انتهاء تداولات جلسة اليوم.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107645509
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