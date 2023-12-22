التجارة التونسية: الاستراتيجية الوطنية للتصدير تسهم فى دفع عجلة الاقتصاد

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب القزاح أهمية الإستراتيجية الوطنية للتصدير حيث تسهم في دعم الصادرات التونسية وتسهيل نفاذها للأسواق الخارجية وتنويعها.

وقالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب القزاح خلال لقائها مع وفدا عن مركز التجارة الدولية بجينيف تترأسه السيدة ليليا نعاس رئيسة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمركز، أن هذا التصدير يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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ونوهت أن اللقاء تناول مناقشة إطار الإعداد لوضع استراتيجية وطنية للتصدير والتى ترتكز على ثلاثة أهداف تتمثل في زيادة قيمة الصادرات وتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات المصدرة من خلال تحديد القطاعات وسلاسل القيمة الواعدة والأسواق الجديدة لمزيد تنويع الصادرات التونسية بالإضافة إلى تجسيم الاصلاحات المؤسساتية المقترحة قصد تحقيق الأهداف الكمية والنوعية المنشودة على مستوى منظومة التصدير وتكثيف المجهودات والمبادرات لمساندة المؤسسات المصدرة بجانب تطوير أداء هياكل المساندة للصادرات وتقييم مدى قدرتها على المساهمة في تحقيق أهداف وأولويات قطاع التصدير.

كما أبدى الحاضرون تقديرهم لمبادرة الوزارة وأعربوا عن الاستعداد للمساهمة في هذه الاستراتيجية .