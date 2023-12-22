التجارة التونسية: الاستراتيجية الوطنية للتصدير تسهم فى دفع عجلة الاقتصاد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب القزاح أهمية الإستراتيجية الوطنية للتصدير حيث تسهم في دعم الصادرات التونسية وتسهيل نفاذها للأسواق الخارجية وتنويعها.
وقالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب القزاح خلال لقائها مع وفدا عن مركز التجارة الدولية بجينيف تترأسه السيدة ليليا نعاس رئيسة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمركز، أن هذا التصدير يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
موضوعات متعلقة
الذهب يرتفع عند التسوية مع توقعات خفض أسعار الفائدة فائدة الرهن العقاري الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى منذ مايو السفير الروسي ببرلين: مصادرة ألمانيا أصولاً روسية“خطوة غير ودية”
ونوهت أن اللقاء تناول مناقشة إطار الإعداد لوضع استراتيجية وطنية للتصدير والتى ترتكز على ثلاثة أهداف تتمثل في زيادة قيمة الصادرات وتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات المصدرة من خلال تحديد القطاعات وسلاسل القيمة الواعدة والأسواق الجديدة لمزيد تنويع الصادرات التونسية بالإضافة إلى تجسيم الاصلاحات المؤسساتية المقترحة قصد تحقيق الأهداف الكمية والنوعية المنشودة على مستوى منظومة التصدير وتكثيف المجهودات والمبادرات لمساندة المؤسسات المصدرة بجانب تطوير أداء هياكل المساندة للصادرات وتقييم مدى قدرتها على المساهمة في تحقيق أهداف وأولويات قطاع التصدير.
كما أبدى الحاضرون تقديرهم لمبادرة الوزارة وأعربوا عن الاستعداد للمساهمة في هذه الاستراتيجية .
MENAFN22122023000202011048ID1107645508
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.