السفير الروسي ببرلين: مصادرة ألمانيا أصولاً روسية خطوة غير ودية

MENAFN - Al-Borsa News) حذر السفير الروسي لدى ألمانيا سيرجي نيتشاييف، اليوم الخميس من أن ألمانيا ستتخذ خطوة غير ودية للغاية إذا مضت قدما في خطة الاستيلاء على الأصول الروسية.

وقال الدبلوماسي الروسي -في تصريحات أوردتها وكالة (تاس) الروسية تعليقا على التحركات الأخيرة التي اتخذها مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني للاستيلاء على أكثر من 720 مليون يورو من الأموال الروسية وتحويلها إلى خزائن الدولة-“ستكون خطوة غير مسبوقة”.

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وأضاف أنه فيما يخص إغلاق القنصلية العامة الروسية في لايبزي بأن“الأمر قيد الدراسة فقط. ولم يتم بعد تقييم مدى ملاءمته للمعايير القانونية لسيادة القانون الألماني”.“لكن إذا حدث ذلك، فسيكون ذلك في الواقع خطوة أخرى غير ودية للغاية سيتم تقييمها بشكل مناسب”.

ولم تتخذ ألمانيا بعد قرارا نهائيا بشأن المضي قدما في الفكرة، بحسب الدبلوماسي الروسي.

وقال مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، أمس /الأربعاء/ إنه قدم طلبا إلى المحكمة لمصادرة أصول روسية تبلغ قيمتها أكثر من 720 مليون يورو وتحويلها إلى خزائن الدولة. وقالت متحدثة باسم محكمة فرانكفورت لوكالة تاس إن الاقتراح يخضع لدراسة أولية، ولم يتم اتخاذ أي قرار لبدء الإجراءات بشأن موضوع القضية.