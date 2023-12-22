السفير الروسي ببرلين: مصادرة ألمانيا أصولاً روسية خطوة غير ودية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حذر السفير الروسي لدى ألمانيا سيرجي نيتشاييف، اليوم الخميس من أن ألمانيا ستتخذ خطوة غير ودية للغاية إذا مضت قدما في خطة الاستيلاء على الأصول الروسية.
وقال الدبلوماسي الروسي -في تصريحات أوردتها وكالة (تاس) الروسية تعليقا على التحركات الأخيرة التي اتخذها مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني للاستيلاء على أكثر من 720 مليون يورو من الأموال الروسية وتحويلها إلى خزائن الدولة-“ستكون خطوة غير مسبوقة”.
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وأضاف أنه فيما يخص إغلاق القنصلية العامة الروسية في لايبزي بأن“الأمر قيد الدراسة فقط. ولم يتم بعد تقييم مدى ملاءمته للمعايير القانونية لسيادة القانون الألماني”.“لكن إذا حدث ذلك، فسيكون ذلك في الواقع خطوة أخرى غير ودية للغاية سيتم تقييمها بشكل مناسب”.
ولم تتخذ ألمانيا بعد قرارا نهائيا بشأن المضي قدما في الفكرة، بحسب الدبلوماسي الروسي.
وقال مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، أمس /الأربعاء/ إنه قدم طلبا إلى المحكمة لمصادرة أصول روسية تبلغ قيمتها أكثر من 720 مليون يورو وتحويلها إلى خزائن الدولة. وقالت متحدثة باسم محكمة فرانكفورت لوكالة تاس إن الاقتراح يخضع لدراسة أولية، ولم يتم اتخاذ أي قرار لبدء الإجراءات بشأن موضوع القضية.
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