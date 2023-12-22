فائدة الرهن العقاري الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى منذ مايو

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة، للأسبوع السابع على التوالي، مسجلة أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 25 مايو.

وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا تراجع خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من ديسمبر إلى 6.67% من 6.95% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.27% قبل عام.

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وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك”:” ظلت فائدة الرهن العقاري ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا أقل من 7% للأسبوع الثاني على التوالي، وهو اتجاه هبوطي مرغوب بعد تجاوزها هذه النسبة خلال 17 أسبوعًا متتاليًا”.

وفي نفس السياق، تراجع حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 1% على أساس معدل موسميًا خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من ديسمبر، رغم انخفاض فائدة الرهن العقاري، وفقًا لبيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري.

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