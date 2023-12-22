فائدة الرهن العقاري الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى منذ مايو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة، للأسبوع السابع على التوالي، مسجلة أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 25 مايو.
وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا تراجع خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من ديسمبر إلى 6.67% من 6.95% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.27% قبل عام.
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وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك”:” ظلت فائدة الرهن العقاري ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا أقل من 7% للأسبوع الثاني على التوالي، وهو اتجاه هبوطي مرغوب بعد تجاوزها هذه النسبة خلال 17 أسبوعًا متتاليًا”.
وفي نفس السياق، تراجع حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 1% على أساس معدل موسميًا خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من ديسمبر، رغم انخفاض فائدة الرهن العقاري، وفقًا لبيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107645505
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