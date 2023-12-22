Friday, 22 December 2023 10:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فائدة الرهن العقاري الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى منذ مايو

12/22/2023 12:12:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة، للأسبوع السابع على التوالي، مسجلة أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 25 مايو.

وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا تراجع خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من ديسمبر إلى 6.67% من 6.95% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.27% قبل عام.

موضوعات متعلقة الذهب يرتفع عند التسوية مع توقعات خفض أسعار الفائدة السفير الروسي ببرلين: مصادرة ألمانيا أصولاً روسية“خطوة غير ودية” الاتحاد الأوروبي يدفع تعويضات للشركات التي أممت روسيا أصولها

وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك”:” ظلت فائدة الرهن العقاري ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا أقل من 7% للأسبوع الثاني على التوالي، وهو اتجاه هبوطي مرغوب بعد تجاوزها هذه النسبة خلال 17 أسبوعًا متتاليًا”.

وفي نفس السياق، تراجع حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 1% على أساس معدل موسميًا خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من ديسمبر، رغم انخفاض فائدة الرهن العقاري، وفقًا لبيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري.

المصدر:

MENAFN22122023000202011048ID1107645505

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث