الذهب يرتفع عند التسوية مع توقعات خفض أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات الخميس، مع تراجع مؤشر الدولار، في ظل توقعات انتهاء الاحتياطي الفيدرالي من دورة التشديد النقدي الحالية.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.2% أو 3.6 دولار عند 2051.3 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2043.3 دولار خلال التداولات.
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بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.45% عند 101.96 نقاط.
وأظهرت أداة“فيد واتش”، زيادة ترجيح المستثمرين لبدء تيسير السياسة النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في شهر مارس القادم بنسبة 71.3% وبمقدار 25 نقطة أساس، بدلًا من التوقعات السابقة قبل أسبوع والبالغة نسبتها 64.7%.
وتتوقع وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني، انخفاض سعر الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024، ليصل النطاق الأعلى إلى 4.75%، مشيرة إلى أن التيسير النقدي سيكون أبطأ، وأقل عمقًا، مما تتوقعه الأسواق المالية حاليًا.
المصدر:
MENAFN22122023000202011048ID1107645504
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