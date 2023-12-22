الذهب يرتفع عند التسوية مع توقعات خفض أسعار الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات الخميس، مع تراجع مؤشر الدولار، في ظل توقعات انتهاء الاحتياطي الفيدرالي من دورة التشديد النقدي الحالية.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.2% أو 3.6 دولار عند 2051.3 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2043.3 دولار خلال التداولات.

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بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.45% عند 101.96 نقاط.

وأظهرت أداة“فيد واتش”، زيادة ترجيح المستثمرين لبدء تيسير السياسة النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في شهر مارس القادم بنسبة 71.3% وبمقدار 25 نقطة أساس، بدلًا من التوقعات السابقة قبل أسبوع والبالغة نسبتها 64.7%.

وتتوقع وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني، انخفاض سعر الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024، ليصل النطاق الأعلى إلى 4.75%، مشيرة إلى أن التيسير النقدي سيكون أبطأ، وأقل عمقًا، مما تتوقعه الأسواق المالية حاليًا.

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