جينيسيس تفتتح ثاني معارضها في دبي تأكيدًا لالتزامها المستمر بتوفير تجارب فريدة للسيارات الفارهة بالمنطقة

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) الإمارات العربية المتحدة، دبي – 21 ديسمبر 2023: يسر جينيسيس، العلامة المرموقة للسيارات الفاخرة، الإعلان عن الافتتاح الكبير لثاني معارضها في قلب مدينة دبي، والذي يمتاز بموقع استراتيجي في شارع الشيخ زايد. تم الافتتاح في 12 ديسمبر كخطوة جديدة تجسد التزام جينيسيس وجمعة الماجد تجاه توفير تجربة لا تضاهى للسيارات الفاخرة في المنطقة، حيث يعدّ المعرض الجديدة شهادة على فلسفة التصميم التي تنتهجها جينيسيس والتي تركّز على الأناقة الرياضية وتمنح جمهور العلامة مساحة تغمرهم بالرفاهية ومتعة القيادة.
ويمثل افتتاح المعرض الثاني الخاص بعلامة جينيسيس في دبي خلال عام واحد إنجازًا ملموسًا يعكس مسارها المستمر في التوسع السريع وينسجم مع أذواق العملاء الانتقائيين في سوق السيارت الفارهة بدبي.
وأعرب سليمان الزبن، رئيس جينيسيس الإمارات، عن سروره بهذه المناسبة وقال: "يعدّ افتتاح ثاني معارضنا في شارع الشيخ زابد بمثابة شهادة واضحة على نجاحنا المستمر والطلب المتزايد على سيارات جينيسيس في دولة الإمارات. ويجسد هذا التوسع خطوة استراتيجية لمواكبة الاهتمام المتزايد بسياراتنا الفاخرة بالمنطقة."
حضر حفل الافتتاح عدد من كبار الشخصيات، ومنهم مايك سونغ، الرئيس العالمي لعلامة جينيسيس، ولوك دونكرفولكه، المدير الإبداعي الرئيسي، وجريم راسل، مدير العلامة التجارية الرئيسي، وعمر الزبيدي، الرئيس التنفيذي، جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا، وأعضاء من مجلس إدارة شركة جمعة الماجد.
نبذة عن المعرض:
تصميم مبتكر: يبرز المعرض الجديد التزام جينيسيس بالتصاميم المبتكرة ممن خلال الخطوط الانسيابية والتصميم الداخلي الراقي والأجواء العصرية التي تنسجم تمامًا مع سيارات العلامة الفاخرة.
عرض المجموعة المتكاملة: تتاح الفرصة لعشاق العلامة والعملاء المستقبليين للاطلاع على كامل مجموعة سيارات جينيسيس بما فيها أحدث الطرازات والمفاهيم المبتكرة التي تتواجد جميعًا في مكان واحد.
تجربة تتمحور حول العملاء: صمم المعرض بحيث يوفر الخدمة للزوار بطابع شخصي فريد، ويمكنهم من التفاعل مع السيارات وعيش تجربة تعكس التزام العلامة بالفخامة والأداء الرفيع.
أبرز ملامح حفل الافتتاح:
تضمن حفل الافتتاح عرضًا مذهلًا بالوسائط المتعددة، وحفلًا شيقًا للكشف عن السيارات بالإضافة إلى الكلمات التي قدمها مسؤولو جينيسيس. فقد أعرب عمر الزبيدي، الرئيس التنفيذي في جينيسيس في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن سعادته بافتتاح هذا المعرض وقال: "دبي مدينة تقدّر الفخامة والابتكار، ولا شك في أن افتتاح ثاني معارضنا في شارع الشيخ زايد هو شهادة أكيدة على التزامنا تجاه المنطقة وإيجاد مساحات تتيح للعملاء تجربة جوهر علامة جينيسيس بمضمونها الحقيقي – وهو الأداء الرفيع والاناقة المتناهية والخدمة الشخصية."
من الجدير بالذكر أن جينيسيس تتطلع إلى إعادة رسم مشهد السيارات الفاخرة في دبي عبر وضع معايير جديدة للرفاهية والابتكار وتجربة العملاء. ويعد المعرض الجديد في شارع الشيخ زايد بأن يكون وجهة لعشاق السيارات والاحتفاء بإرث التميّز الذي تجسده جينيسيس في كافة جوانبها.
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