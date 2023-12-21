لماذا صوّت المصريون بمعدلات غير مسبوقة فى تاريخ الانتخابات؟.. دراسة تجيب

ورصدت دراسة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية فاقت كل التوقعات التي توقفت عند مستوى 45 : 50% في أفضل الظروف لعدة أسباب من بينها إظهار حالة الاصطفاف الوطني خلف مؤسسات الدولة وقيادتها السياسية

لمواجهة التحديات الإقليمية وحفظ الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة مثّلت الأولوية الأبرز ضمن شواغل الشارع المصري على مدار أكثر من شهرين، وأن المصريين استشعروا الخطر الحقيقي الناجم عن الضغوط الأمريكية والأوروبية لتنفيذ سيناريو تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما وضح جلياً في رفض لولايات المتحدة ومن ورائها عدد من دول أوروبا كل محاولات وقف إطلاق النار أو التهدئة في المحافل الدولية، لذلك، خرجت الملايين لتؤكد على رسالة صريحة للخارج مضمونها أن "وحدة الصف المصري غير قابلة للاختراق".

ولفتت الدراسة إلى أنه من ضمن الأسباب أيضا الأثر الإيجابي للمشروع القومي "حياة كريمة" على ملايين المواطنين في الريف المصري،

مضيفة: "فقد انتهت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية في أكثر من 1400 قرية وتوابعها، وبدأت في تطوير قرى المرحلة الثانية، الأمر الذي انعكس على جودة حياة المواطنين في معظم أنحاء الجمهورية، ليستشعر المصريون وجود مشروع وطني للدولة المصرية لا بد أن يكتمل، فخرجت الملايين مدفوعة برغبتها في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال تسع سنوات كاملة".

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع معدلات الوعي السياسي لدى المواطنين خاصةً بين فئة الشباب،

موضحة أن عدد الذين يحق لهم التصويت بلغ لأول مرة منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة حوالي 5 ملايين شاب وفتاة، وغالباً ما تكون هذه الفئة أكثر وعياً بحقها الدستوري في الإدلاء بأصواتهم، وأكثر دافعية للتصويت، نظراً لتطور المستوى التعليمي والثقافي للأجيال الجديدة، موضحة أنه ساهم في زيادة وعي الشباب بالحقوق السياسية وضرورة المشاركة بإيجابية عدد من العوامل، أبرزها اهتمام القيادة السياسية بفئة الشباب وتمكينهم سياسياً واجتماعياً خلال السنوات التسع الماضية، وزيادة عدد البرامج الموجهة للشباب سواء من قبل مؤسسة رئاسة الجمهورية أو وزارة التخطيط أو الشباب والرياضة أو التعليم العالي والتربية والتعليم، وفتح باب التطوع على مصراعيه خلال الفترة الأخيرة من خلال مؤسسة حياة كريمة أو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما انعكس إيجاباً على مشاركة الشباب في الحياة العامة وتنمية مجتمعاتهم المحلية.

وأوضحت الدراسة أن تعددية الانتخابات الحالية وقدرة الأحزاب السياسية المختلفة على المشاركة بفاعلية في المشهد الانتخابي،

حيث ضمت الانتخابات 3 مرشحين بخلفيات حزبية مختلفة، مشيرا إلى احترافية الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة المشهد الانتخابي،

حيث راعت الهيئة جميع الفئات أثناء التحضير لعملية التصويت، واتبعت آليات جديدة لضمان حصول كل مواطن على حقه الدستوري في التصويت، فاستحدثت بطاقات بطريقة برايل لفاقدي البصر، وجهزت اللجان بكل الوسائل المساعدة لذوي الإعاقة والبالغ عددهم حوالى 10 ملايين مواطن، وكبار السن، وجهزت لجان المغتربين بشكل يسمح للجميع بالتصويت والتغلب على عائق المسافة بين الناخب ولجنته الانتخابية، وتمكنت من تذليل كافة العقبات اللوجستية بما في ذلك توفير بطاقات وصناديق الاقتراع والأحبار الفوسفورية في اللجان التي شهدت إقبالاً يزيد عن النسبة المتوقعة. أيضاً، كانت الهيئة على اتصال دائم مع المواطنين ووسائل الإعلام المحلية والدولية لتوضيح أبرز المستجدات على مدار اليوم الانتخابي وطمأنة الجميع حول سير العملية الانتخابية، بما يؤكد على الشفافية والنزاهة التي تمتعت بها العملية الانتخابية.