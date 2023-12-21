Friday, 22 December 2023 10:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فتح منافذ المجمعات بالوجه القبلى اليوم لطرح السكر بسعر 27 جنيها للكيلو

12/21/2023 11:26:18 PM
(MENAFN- Youm7) تستمر فروع الشركات التابعة لوزارة التموين ، بالوجه القبلي، فى فتح المنافذ اليوم الجمعة، لاستمرار طرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وطرح السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو، كذلك استمرار صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى.



على جانب آخر، تستمر غرفة عمليات وزارة التموين
فى متابعة معدلات ضخ سلعة السكر التنسيق مع مديريات التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية لمعرفة حجم الكميات المطروحة مع تكثيف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين، لشن حملات على الأسواق والتفتيش المفاجئ للمخازن الملحقة بالمحلات التجارية للتأكد من عدم احتكار سلعة السكر.












MENAFN21122023000132011024ID1107644917

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث