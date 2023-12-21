فتح منافذ المجمعات بالوجه القبلى اليوم لطرح السكر بسعر 27 جنيها للكيلو
التاريخ
12/21/2023 11:26:18 PM
(MENAFN
- Youm7) تستمر فروع الشركات التابعة لوزارة التموين ، بالوجه القبلي، فى فتح المنافذ اليوم الجمعة، لاستمرار طرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وطرح السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو، كذلك استمرار صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى.
على جانب آخر، تستمر غرفة عمليات وزارة التموين
فى متابعة معدلات ضخ سلعة السكر التنسيق مع مديريات التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية لمعرفة حجم الكميات المطروحة مع تكثيف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين، لشن حملات على الأسواق والتفتيش المفاجئ للمخازن الملحقة بالمحلات التجارية للتأكد من عدم احتكار سلعة السكر.
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