ماكرون: فرنسا والأردن لا يدخران أي جهد للتوصل إلى وقف لإطلاق النار فى غزة

MENAFN - Youm7) أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالأردن، على التعاون المشترك بين البلدين، مشيرًا إلى أنه في مواجهة الوضع الإنساني الطارئ في غزة، فإن البلدين لايدخرا أي جهد مشترك للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن لتوفير الاحتياجات العاجلة للسكان المدنيين.

وقال ماكرون -في تغريدة على منصة "إكس"- "مع الأردن، كنا معا في نوفمبر الماضي خلال المؤتمر الإنساني الدولي بباريس، ثم خلال مؤتمر عمان .. ومازلنا كذلك"، مرفقة بصورة مع الملك عبد الله الثاني "يدًا في يد".



وأضاف : "في مواجهة الوضع الإنساني الطارئ في غزة، فإننا لا ندخر أي جهد مشترك للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن لتوفير الاحتياجات العاجلة للسكان المدنيين".

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا خصصت 100 مليون يورو لمساعدة سكان غزة، من بينها نحو مليون يورو لشراء الأدوية والمعدات الطبية و10 سيارات إسعاف، لصالح المستشفيين الميدانيين الأردنيين في غزة، مضيفا أنه بالشراكة مع المنظمة الخيرية الأردنية الهاشمية، تساهم هذه المساعدات في جهود الخدمات الطبية الملكية لدعم السكان المدنيين في غزة.

وأكد: "من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، فإنني أعرب اليوم عن دعمي لإقامة منصة إنسانية لغزة في الأردن".

وأضاف أن فرنسا تساهم في هذه الجهود بالفعل، فقد وصلت اليوم أول طائرة إلى عمان محملة ب11 طنا من المساعدات الإنسانية، من بينها مستلزمات للمأوى وأجهزة ومعدات أساسية، كما سيتم إرسال طائرة أخرى في الأيام المقبلة. وقال: "نحشد كل قوانا لضمان إيصال مزيد من المساعدات".

وتابع: "نحشد كل قوانا أيضا لإعادة فتح أفق سياسي حول حل الدولتين. وهذا هو الشرط الأساسي لضمان أمن إسرائيل على المدى الطويل ولتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة .. ولتحقيق ذلك، ستكون جهود المجتمع الدولي حاسمة".



ووجه ماكرون -في تغريدته على "إكس"- الشكر للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على مباحثاتهما التي جرت اليوم في العقبة.



وقد وصل الرئيس الفرنسي إلى الأردن، اليوم، في زيارة التقى خلالها بالعاهل الأردني، ثم التقى بجنود فرنسيين في قاعدة جوية لفرنسا في الأردن للاحتفال بأعياد الميلاد مع القوات الفرنسية المنتشرة في الخارج و"تسليط الضوء على التزام فرنسا الدائم بمكافحة الإرهاب"، حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية.



وكانت الرئاسة قد أوضحت في بيان اليوم : "مع اقتراب أعياد نهاية العام، يرغب الرئيس الفرنسي بتقديم وجبة عشاء يُعدها كبير طهاة رئاسة الجمهورية للجنود ال350 المنتشرين في هذه القاعدة ضمن جهود مكافحة الإرهاب".



كما يشكل الجنود الفرنسيون المنتشرون في الأردن جزءا من عملية "شمّال" التي تضم، إلى جانب الجنود المتمركزين في الأردن، 250 جنديا فرنسيا في العراق وسوريا في إطار المشاركة الفرنسية في عملية "العزم الصلب" التي انطلقت في 2014 ضد تنظيم داعش.



و"العملية تطورت وتركز حاليا على تقديم المشورة والمساعدة ومهام التسهيل لصالح القوات العراقية"، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية التي أوضحت أن عدد الضربات المساندة للقوات العراقية أصبح اليوم "قليلا".





