مؤتمر الإيسيسكو الدولى بنواكشوط يصدر حزمة من التوصيات لتمكين المرأة بالمجال الرقمى

MENAFN - Youm7) أصدر المؤتمر الدولي حول دور القيادات النسائية في تمكين المرأة بالمجال الرقمي -الذي عقدته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) واتحاد جامعات العالم الإسلامي التابع لها، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط- حزمة من التوصيات تبلورت خلال النقاشات التي شهدتها جلسات عمل المؤتمر.

وأفاد بيان للإيسيسكو بأن توصيات المؤتمر، الذي انعقد تحت رعاية الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، السيدة الأولى في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تضمنت ضرورة التركيز على الحوكمة الرقمية، وتنفيذ دورات تأهيلية مكثفة للفتيات المتسربات من المدارس، وتشجيع ريادة الأعمال بالمجال، وتقليص الفوارق بين المناطق الريفية في خدمات الإنترنت، وتأهيل الأطفال والشباب في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، وإنشاء شبكة رقمية للنساء، ومراكز رقمية في الجامعات.

ودارت الجلسة الأولى للمؤتمر حول سد الفجوة بين الجنسين في مجال التكنولوجيا، حيث أكدت الدكتورة يسرى الجزائرى، الأستاذة المشاركة بكلية طب الأسنان في جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، أهمية تمكين المرأة في الرقمنة، خصوصًا بالقطاع الصحي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من إمكانات التكنولوجيا المتنقلة لخدمة المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها.

من جانبها، تحدثت الدكتورة زينب عبد الجليل، رئيسة المجلس الوطني للشباب في موريتانيا، عن جهود بلادها لسد الفجوة بين الجنسين في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتناولت الدكتورة أمل الفلاح السغروشني، الرئيسة التنفيذية للمركز الدولي للذكاء الاصطناعي بالمملكة المغربية أبرز ما تقدمه تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز حضور المرأة في المجال الرقمي.

بدورها، دعت الدكتورة سنية بنت سالم مبارك، وزيرة الثقافة بتونس سابقًا، إلى بذل الدول النامية جهودًا مشتركة لدعم حضور النساء في المجال التكنولوجي، فيما تحدثت الدكتورة خديجة محمد سالم، المديرة المساعدة للشؤون القانونية بوزارة التحول الرقمي في موريتانيا، عن استراتيجية الوزارة، والآليات التي تتبعها لتحقيق التحول الرقمي.



من جهتها، أشارت الدكتورة سالي مبروك، خبيرة التطوير المؤسسي، خلال إدارتها للجلسة، إلى أهمية ما تضمنه النقاش من أفكار ومقترحات تساهم في سد الفجوة الرقمية بين الجنسين.



وتناولت الجلسة الثانية "الرقمنة: التحديات والفرص"، وأكدت المشاركات في مداخلاتهن أهمية إتاحة المعلومات وسهولة الحصول على الإنترنت كأساس لسد الفجوة بين الجنسين في المجال الرقمي، وضرورة زيادة نسب القيادات النسائية في المناصب الأكاديمية، وتحسين البنية التحتية التكنولوجية.

وفي الجلسة الثالثة، استعرضت المشاركات أبرز قصص نجاح النساء القائدات في المجال الرقمي، وأهم المبادرات والتجارب الناجحة لتعزيز حضور المرأة في المجال الرقمي، وآليات مواجهة التحديات من خلال تطوير مهاراتهن في الرقمنة.





