نقابة الصحفيين الفلسطينيين: نعمل على ملاحقة الاحتلال على قتله للصحفيين

MENAFN - Youm7) أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مواصلة العمل مع الجهات كافة في سبيل ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين، الذين استشهد منهم نحو 83 من الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة خلال العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت لجنة الحريات في النقابة بأنه ووفق الرصد والمتابعة، فإن هناك 83 صحفيًا استشهدوا بفعل الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين وفق الأدلة والبيانات والشواهد كافة التي تؤكد ارتكاب جيش الاحتلال لهذه الجرائم.

وأضافت ـــ في بيان صحفي ـــ أن مسلسل الاستهداف لا يتوقف عند الاستهداف الشخصي للصحفيين على خلفية عملهم المهني بل يطال عائلاتهم، حيث استشهد المئات من عائلات الصحفيين في قصف منازلهم ثمنًا لمهنة أبنائهم.

وأشارت إلى تواصل جرائم الاحتلال وانتهاكاته في الضفة الغربية بالملاحقة والاعتقال ومنع الطواقم من العمل، إضافة للاستهداف بالرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الحريات محمد اللحام، أن جهود النقابة لم تتوقف ولن تتوقف في السعي لملاحقة الاحتلال على جرائمه في المحافل كافة.

وفي سياق متصل، قالت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها الولايات المتحدة، اليوم، إن الأسابيع العشرة الأولى من حرب إسرائيل وغزة هي الحرب الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للصحفيين، مع تسجيل مقتل أكبر عدد من الصحفيين خلال عام واحد في مكان واحد.

وأغلب الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام القتلى جراء الحرب هم من الفلسطينيين بواقع 61 صحفيًا، وذكر التقرير أن اللجنة "قلقة على وجه التحديد إزاء وجود نمط واضح لاستهداف الصحفيين وأسرهم من الجيش الإسرائيلي".

وأظهرت بيانات اللجنة أيضا أن أربعة صحفيين إسرائيليين وثلاثة لبنانيين قُتلوا بين السابع من أكتوبر و20 ديسمبر.

وذكرت اللجنة -حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية- أنها ستواصل التحقيق في ظروف مقتل جميع الصحفيين، لافتة إلى أن هذه الجهود في غزة تعطلت بسبب دمار أنحاء واسعة ومقتل أفراد أسر الصحفيين الذين غالبًا ما يمثلون مصادر للمحققين للنظر في كيفية مقتل الصحفيين.

وقالت اللجنة إن الصحافة في غزة قيدت بشكل حاد تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف مع تكرار انقطاع الاتصالات ونقص الأغذية والوقود والمأوى، مضيفة أن صحفيين أجانب لم يتمكنوا من الوصول بشكل مستقل إلى القطاع في أغلب وقت الحرب.