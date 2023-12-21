البرهان: لن نوقع اتفاق لا يتضمن خروج الدعم السريع من المرافق العامة

MENAFN - Youm7) أكد رئيس مجلس السيادة السودانى عبد الفتاح البرهان، أن الجيش سيظل متماسكا وقويا وصمام أمان، مشيرا إلى حرص القوات النظامية المختلفة على القضاء على قوات الدعم السريع المتمردة.

وقال

رئيس المجلس

خلال مخاطبته ضباط منطقة البحر الأحمر العسكرية "إن ما حدث في مدني بولاية الجزيرة ستجري بعده محاسبة كل متخاذل ومتهاون ولا مجاملة في ذلك".

كما ناشد البرهان الجميع بعدم الالتفات لمروجي الشائعات التى تستهدف التشكيك في القوات المسلحة والشعب السوداني وبث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين.

وطمأن المواطنين إلى أن الجيش سيقاتل حتى آخر جندي كي ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار، "ولن تسقط القوات المسلحة"، مبينا أن كل من تعاون مع الدعم السريع سيدفع ثمن تعاونه.

وشدّد البرهان على المضي قدما في العملية التفاوضية، وقال "لن نوقع اتفاق سلام فيه مهانة وذل للقوات المسلحة والشعب السوداني" وأنه لا بد من وقف إطلاق النار."