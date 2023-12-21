الأمم المتحدة: عدد النازحين فى السودان تخطى سبعة ملايين شخص

MENAFN - Youm7) قالت الأمم المتحدة، ان الحرب التي اندلعت في السودان أدت إلى نزوح 7.1 ملايين شخص، واصفة إياها بـ"أكبر أزمة نزوح في العالم".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن "المعارك الأخيرة وسط البلاد أرغمت 300 ألف شخص على الفرار".

وأوضح: "هذه العمليات الجديدة ترفع عدد النازحين إلى 7.1 مليونا، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى البلدان المجاورة".

هذا وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، أن

أكثر من 150 ألف طفل نزحوا في غضون أيام

من ولاية الجزيرة في السودان، وانقطعت عنهم المساعدات الإنسانية العاجلة جراء تصاعد العنف هناك.

كما حذر برنامج الأغذية العالمي، في وقت سابق، من أن

خطر نقص الغذاء قد يهدد أكثر من نصف سكان السودان، إذا لم تتوقف الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع المستمرة منذ أبريل الماضي.