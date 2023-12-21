الأمم المتحدة: عدد النازحين فى السودان تخطى سبعة ملايين شخص

(MENAFN
- Youm7) قالت الأمم المتحدة، ان الحرب التي اندلعت في السودان أدت إلى نزوح 7.1 ملايين شخص، واصفة إياها بـ"أكبر أزمة نزوح في العالم".
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن "المعارك الأخيرة وسط البلاد أرغمت 300 ألف شخص على الفرار".
وأوضح: "هذه العمليات الجديدة ترفع عدد النازحين إلى 7.1 مليونا، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى البلدان المجاورة".
هذا وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، أن
أكثر من 150 ألف طفل نزحوا في غضون أيام
من ولاية الجزيرة في السودان، وانقطعت عنهم المساعدات الإنسانية العاجلة جراء تصاعد العنف هناك.
كما حذر برنامج الأغذية العالمي، في وقت سابق، من أن
خطر نقص الغذاء قد يهدد أكثر من نصف سكان السودان، إذا لم تتوقف الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع المستمرة منذ أبريل الماضي.
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