Friday, 22 December 2023 10:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


10 معلومات عن مبادرتى الإمارات ومصر لإزالة الكربون الناتج عن المخلفات

12/21/2023 11:26:12 PM
(MENAFN- Youm7) تسعى كافة دول العالم إلى العمل على تعزيز مجالات إزالة الكربون الناتج عن المخلفات، وخلال انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ 2022، اطلقت مصر مبادرة تحت شعار" المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا"، وتلاها في قمة الإمارات 2023 اطلقت الامارات مبادرة " المخلفات إلى صفر انبعاثات"، وكلا الدولتين عقدا اتفاق توأمة بين هاتين المبادرتين، من أجل تعزيز جهود إزالة الكربون الناتج عن قطاع المخلفات.



خلال هذا التقرير نرصد 10 معلومات عن المبادرتين، وأهدافهما وسبل التنفيذ والتعاون بين البلدين لمواجهة الانبعاثات الكربونية الناجمة من المخلفات.



أولا: تهدف المبادرتان إلى توحيد جهود دول العالم وتعزيزها في مجال إزالة الكربون الناتج عن قطاع المخلفات.



ثانيا:
من أهداف المبادرتين أيضا إنشاء منصة للاقتصاد الدوار.



ثالثا: المبادرتان تعملان على فكرة الربط بين المخلفات والمناخ، التى بدأت بعد فترة من تركز الحديث على العلاقة بين تغير المناخ والطاقة، وما تقدمه الطاقة المتجددة من مساهمات إيجابية في الاقتصاد، وتوفير فرص عمل واستثمارات ومحاربة تغير المناخ.



رابعا:
ارتبط كلا المبادرتين بمناقشات الحياد الكربوني في القطاع الصناعي، وكان لابد من توجيه الأنظار إلى دور المخلفات فى تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الاحترار العالمي.



خامسا: تعمل كلتا المبادرتين على كيفية تحويل المخلفات من تحدي حقيقي للقارة إلى فرصة، من أجل تحقيق كفاءة وتعافي الموارد باعتبارها نموذج جيد للاقتصاد الدوار.



سادسا: مصر جزء من مبادرة تقليل المخلفات في إفريقيا 50% بحلول 2050



سابعا: مواجهة تحدي المخلفات كدولة تعاني من تولد ما يزيد عن ٢٦ مليون طن من المخلفات البلدية سنويا.



ثامنا: كلتا المبادراتان اتخذا عدد من الإجراءات لمواجهة هذا التحدي سواء ببناء بنية تحتية لمنظومة المخلفات ، ففي مصر تم إصدار أول قانون للمخلفات في واطلاق التعريفة الأولى لتحويل المخلفات لطاقة، وتحويل القطاع غير الرسمي الذى يعمل في منظومة المخلفات إلى قطاع

رسمي، ووضعهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي والصحي.



تاسعا: التعاون بين المبادرتين يعمل على توحيد المسار نحو تحقيق هدف تقليل المخلفات، وتدوير المخلفات المولدة ومزيد من تحقيق الاقتصاد الدوار، وتقليل غاز الميثان، وتوفير فرص عمل أكثر للعاملين بالمنظومة، ومزيد من استثمارات القطاع الخاص ليكون جزء من المسئولية المشتركة لمواجهة تغير المناخ.



عاشرا: المبادرتان تعدا فرصة مهمة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي.












MENAFN21122023000132011024ID1107644910

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث