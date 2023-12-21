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دليل المراكز التكنولوجية بالجيزة.. إليك المستندات المطلوبة لـ5 خدمات

12/21/2023 11:26:12 PM
(MENAFN- Youm7) يتردد المئات من أبناء محافظة الجيزة يوميًا على المراكز التكنولوجي المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك في كلًا من أحياء (العجوزة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق)، ومراكز ومدن (كرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس).



وتهدف المراكز التكنولوجية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بصورة لائقة ومميزة بتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبسيط تلك الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها طبقًا لتوجه الدولة إلى التحول الرقمي وميكنة الخدمات.



وفي هذا الإطار، يوضح "اليوم السابع" في السطور التالية المستندات المطلوبة للحصول على عدد من الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بالجيزة.



-طلب استخراج بيان بصلاحية الموقع

1-صورة بطاقة الرقم القومي لطالب البيان.

2-صورة عقد الملكية.

3-رسم كروكي يبين الطرق المؤدية إلى الموقع موقع عليه من مهندس نقابي.

4-الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.



-طلب استئناف أعمال بناء

1-صورة بطاقة الرقم القومي لطالب البيان.

2-صورة من ترخيص البناء الصادر.

3-صورة من المستند الدال على ملكية الأرض موضوع الترخيص.

4-شهادة صلاحية الأعمال للترخيص.

5-صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي.

6-ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.

7-وثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية.

8-تقرير من مهندس إنشائي له خبرة لا تقل عن 15 عامًا أو مكتب هندسي إنشائي تكون خبرة المسئول عنه مصدر التقرير لا تقل عن 15 عامًا.



-طلب ترخيص أعمال بناء (تشطيبات خارجية)

1-صورة بطاقة الرقم القومي لطالب البيان.

2-رسومات الوجهات.

3-توكيل أو تفويض من المالك للمكتب الهندسي.



-طلب ترخيص أعمال بناء (إضافة)

1-سند الملكية.

2-صورة بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه.

3-حضور من سيصدر الترخيص باسمه أو الممثل القانوني لتفويض المهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات الترخيص.

4-ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.

5-شهادة صلاحية الأعمال للترخيص.



-طلب ترخيص ترميم أو تدعيم

1-صورة بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه.

2-توكيل أو تفويض من المالك للمكتب الهندسي.

3-القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم أو كليهما أو كليهم.

4-تقرير فني مصحوب برسومات تفصيلية بالترميم أو التدعيم المطلوب، وفي حالة ترميم أو تدعيم العناصر الإنشائية يكون التقرير الفني من مهندس إنشائي متخصص في الهندسة الإنشائية، وأن يشمل التقرير على أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ بما يحقق الأمان الكافي أثناء وبعد التنفيذ مصحوبًا بالرسومات الإنشائية اللازمة.

5-مقايسة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها.












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