دراسة تؤكد: قلة النوم تجعلنا أقل سعادة وأكثر قلقا

MENAFN - Youm7) كشف موقع Medical Express، إن قلة النوميجعلنا نشعر بالتعب والإرهاق، ويقلل من الحالة المزاجية الإيجابية ويعرضنا لخطر أكبر لأعراض القلق، وعدم الشعور بالسعادة، وفقًا لدراسة جمعت أكثر من 50 عامًا من الأبحاث حول الحرمان من النوم.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة كارا بالمر، من جامعة ولاية مونتانا: " يعد قياس تأثيرات قلة النوم على العاطفة أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الصحة النفسية، " توفر هذه الدراسة دليلًا قويًا على أن فترات اليقظة الطويلة، وقصر مدة النوم، والاستيقاظ أثناء الليل تؤثر سلبًا على الأداء العاطفي البشري، وقد نشرت الدراسة في مجلة جمعية علم النفس الأمريكية.

وقامت بالمر وزملاؤها، بما في ذلك الكاتبة المشاركة جوان باور، الحاصلة على دكتوراه، من جامعة إيست أنجليا، بتحليل بيانات من 154 دراسة امتدت لخمسة عقود، مع إجمالي 5715 مشاركًا، وفي جميع هذه الدراسات، قام الباحثون بتعطيل نوم المشاركين لمدة ليلة واحدة أو أكثر.

في بعض التجارب، بقي المشاركون مستيقظين لفترة طويلة، وفي حالات أخرى، سُمح لهم بفترة نوم أقصر من المعتاد، وفي حالات أخرى تم إيقاظهم بشكل دوري طوال الليل، قامت كل دراسة أيضًا بقياس متغير واحد على الأقل متعلق بالعاطفة بعد التلاعب بالنوم، مثل الحالة المزاجية التي أبلغ عنها المشاركون ذاتيًا، واستجابتهم للمنبهات العاطفية، ومقاييس أعراض الاكتئاب والقلق، بشكل عام، وجد الباحثون أن الأنواع الثلاثة من الحرمان من النوم أدت إلى عدد أقل من المشاعر الإيجابية مثل الفرح والسعادة والرضا بين المشاركين، بالإضافة إلى زيادة أعراض القلق مثل سرعة ضربات القلب وزيادة القلق.

وقالت بالمر: "حدث هذا حتى بعد فترات قصيرة من الحرمان من النوم، مثل البقاء مستيقظا لمدة ساعة أو ساعتين متأخرا عن المعتاد أو بعد فقدان بضع ساعات فقط من النوم، لقد وجدنا أيضًا أن قلة النوم تزيد من أعراض القلق وتضعف الاستجابة للمحفزات العاطفية".

وأوضحت بالمر: "لقد وجدت الأبحاث أن أكثر من 30 % من البالغين وما يصل إلى 90 % من المراهقين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم، مضيفة: "آثار هذا البحث على الصحة الفردية والعامة كبيرة في مجتمع محروم من النوم إلى حد كبير، يجب على الصناعات والقطاعات المعرضة للحرمان من النوم، مثل الطيارين وسائقي الشاحنات، تطوير واعتماد سياسات تعطي الأولوية للنوم للتخفيف من آثاره".