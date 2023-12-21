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حصاد الجيزة 2023.. إنشاء مواقف سرفيس نموذجية لتحسين الخدمة ومواجهة العشوائية

12/21/2023 11:26:11 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت محافظة الجيزة خلال عام 2023، طفرة في منظومة مواقف السرفيس ما بين تطوير وتحديث وإعادة هيكلة العديد من مواقف السرفيس القائمة والتصدي للمواقف العشوائية وإنشاء أخرى نموذجية جديدة تُدار بأنظمة إلكترونية حديثة؛ لاستعادة المظهر الحضاري في الشوارع والميادين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



مجمع مواقف بين شارعي الهرم وفيصل

يعد مجمع مواقف سرفيس المريوطية الذي افتتحته محافظة الجيزة مؤخرًا أعلى القطاع المغطى لترعة المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل، تجسيدًا للمجهودات المبذولة التي تنفذ في نطاق المحافظة لإيجاد حلول وبدائل حضارية للمواقف العشوائية لما تعكسه من مظهر غير حضاري وما تسببه من إعاقة للحركة المرورية، حيث يقام على إجمالي مساحة 9400م2، مقسمة لثلاثة أجزاء، تشمل موقف سرفيس نموذجي يستوعب حوالي 250 سيارة ميكروباص إلى جانب (مبنى إدارى، غرفة كاميرات، 2 غرفة تحكم، مسجد، كافيتيريا، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات، محل حضاري)، وساحة انتظار للسيارات الملاكي بمساحة تستوعب 45 سيارة، ومنطقة ترفيهية على مساحة 1760م2.



موقف ناهيا الجديد أسفل محور كمال عامر

افتتحت محافظة الجيزة خلال العام الجاري موقف ناهيا الجديد ، والذي يعد أحدث المواقف الحضارية التي تم إنشاؤها أسفل محور الفريق كمال عامر نطاق حي بولاق الدكرور، حيث يقام على مساحة 3400م2 ويستوعب نحو 100 سيارة سرفيس تخدم مواطني ناهيا وأرض اللواء وبولاق الدكرور، إلى جانب عدد من ساحات الانتظار للسيارات الخاصة وغرف إدارية وخدمية ومناطق تجارية وترفيهية لخدمة المترددين، حيث يخدم خطوط (ناهيا المعتمدية - ناهيا الكفر - ناهيا إسعاف تحرير - ناهيا شهاب وعرابي).



موقف جديد بين شارع فيصل وكوبري الشيشيني

شهد الجزء الأول من مسار ترعة المريوطية بين شارع فيصل وكوبري الشيشيني"، إنشاء موقف سرفيس نموذجي يستوعب نحو 40 سيارة سرفيس، ويضم عدد 2 كافيتريا ودورات مياه ومقاعد انتظار للمواطنين ومكتب إداري، جارٍ الانتهاء من تجهيزاته النهائية ليضم بوابات إلكترونية للدخول والخروج وكاميرات مراقبة تغطي الموقف بالكامل من الداخل والخارج ولافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات وأعمدة إنارة، وأماكن مخططة لوقوف السيارات وأرضيات مدعمة ببالوعات الأمطار.



جديرٌ بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كشف عن أنه تم إضافة أكثر من 20 موقف سرفيس جديد بنطاق المحافظة، عملت على استيعاب الكثافات المرورية بالشوارع والميادين والقضاء بشكل ملحوظ على العديد من المواقف العشوائية وما تسببه من إعاقة للحركة المرورية، مشيرًا إلى أنه تم وضع مخطط شامل ورؤية حضارية لتطوير عدد من مواقف السرفيس بأنحاء المحافظة إلى جانب إنشاء مواقف حضارية على أعلى مستوى خدمي لخدمة المواطنين، مُدعمة بأنظمة تشغيل إلكترونية وكاميرات مراقبة لإحكام السيطرة عليها.














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