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مجلس الاتحاد الروسى: الغرب قام بارتكاب خطأ فادح بفرضه عقوبات على روسيا

12/21/2023 11:26:10 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى فالنتينا ماتيفينكو، الخميس، أن الغرب قام بارتكاب خطأ فادح بفرض عقوبات على روسيا، والاستهانة بشكل كبير بقدرة البلاد على الصمود.

وقالت ماتيفينكو -فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "لقد ارتكبت الدول الغربية خطأً كبيراً من خلال التقليل من قدرة بلدنا على الصمو، لقد توقعوا حربًا سريعة، والآن هناك بالفعل 18 ألف عقوبة تم فرضها بالفعل، ولم يعد أحد يحسب هذه العقوبات، إلى جانب الهستيريا المعادية لروسيا التى أطلقوها فى العالم واستخدم أوكرانيا لمواجهة روسيا".

وأضافت: "لقد اعتقدوا أن الاقتصاد الروسى سوف ينهار الآن بسرعة، وسوف تنهار روسيا من الداخل، وسوف ينتصرون، حيث فشل هجومهم المضاد الذى تحدثوا عنه كثيراً ، علاوة على ذلك، فإن الأهداف التى حددوها، لم يحققوها، كما أشارت إلى أن شروط روسيا للتفاوض مع أوكرانيا ظلت هى نفسها منذ البداية، ولن تتغير ".

كما أظهرت أن اليوم وضعت روسيا الشروط التى بموجبها تكون مستعدة للمحادثات، "لقد تم التعبير عن هذه الشروط منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وإلى أن يتم الوفاء بها، لا يمكننا التصرف بطريقة أخرى"، بحسب قولها.

وشددت ماتيفينكو على أنه يتعين على روسيا تحقيق الأهداف المحددة فى العملية العسكرية الخاصة حتى تتوقف أوكرانيا عن استخدامها كوسيلة معادية لروسيا وتهديد أمنها وسيادتها، مؤكدة أن روسيا لن تتراجع عن هذه المتطلبات.

وأوضحت أن أهداف الغرب واضحة، مشيرة إلى "أنهم يعتقدون أن هذا هو أفضل استثمار لهم، فى حين أنهم لا يستطيعون إلا بالمال، وبمبالغ صغيرة فى الواقع، إجبار روسيا على الخضوع للأوكرانيين".







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