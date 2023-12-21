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اليونان والولايات المتحدة يبحثان التطورات الإقليمية

12/21/2023 11:26:10 PM
(MENAFN- Youm7) بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية كونستانتينوس فلوروس، الخميس مع رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال تشارلز كيو براون جونيور، التطورات الحالية في المنطقة.

ونقلت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية عن فلوروس قوله إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الجنرال تشارلز ركزا خلاله على الوضع الأمني القائم في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتعاون الثنائي في التعامل مع التحديات التي تواجه استقرار المنطقة.

كما تمنى فلوروس لنظيره الأمريكي التوفيق في منصبه الجديد.








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