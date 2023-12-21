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أوكرانيا ومولدوفا توقعان اتفاقيات لتسهيل عبور الحدود بين البلدين

12/21/2023 11:26:10 PM
(MENAFN- Youm7) وقع رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، الخميس مع نظيره المولدوفي دورين ريسين، عددًا من البروتوكولات لتسهيل عبور الحدود الأوكرانية المولدوفية للمواطنين والبضائع.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن شميهال قوله: "تواصل أوكرانيا ومولدوفا تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالرقابة المشتركة على نقاط العبور الحدودية.

واليوم، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع رئيس الوزراء دورين ريسين، تم التوقيع على عدد من البروتوكولات التي من شأنها تبسيط وتقليل الوقت الذي يستغرقه عبور المواطنين والبضائع عبر الحدود الأوكرانية-المولدافية".

وأشار إلى أن هذا لن يؤدي فقط إلى تكثيف التعاون التجاري والاقتصادي بين أوكرانيا ومولدوفا، بل سيزيد أيضًا من كفاءة وفعالية قدرات عبور الحدود باستخدام أفضل الممارسات الأوروبية".








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