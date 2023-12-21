أوكرانيا ومولدوفا توقعان اتفاقيات لتسهيل عبور الحدود بين البلدين

(MENAFN
- Youm7) وقع رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، الخميس مع نظيره المولدوفي دورين ريسين، عددًا من البروتوكولات لتسهيل عبور الحدود الأوكرانية المولدوفية للمواطنين والبضائع.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن شميهال قوله: "تواصل أوكرانيا ومولدوفا تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالرقابة المشتركة على نقاط العبور الحدودية.
واليوم، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع رئيس الوزراء دورين ريسين، تم التوقيع على عدد من البروتوكولات التي من شأنها تبسيط وتقليل الوقت الذي يستغرقه عبور المواطنين والبضائع عبر الحدود الأوكرانية-المولدافية".
وأشار إلى أن هذا لن يؤدي فقط إلى تكثيف التعاون التجاري والاقتصادي بين أوكرانيا ومولدوفا، بل سيزيد أيضًا من كفاءة وفعالية قدرات عبور الحدود باستخدام أفضل الممارسات الأوروبية".
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