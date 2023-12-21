موسكو: ستتجاوز الصادرات الروسية إلى الصين بحلول نهاية العام 110 مليارات دولار

MENAFN - Youm7) أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوأوسوف، أن حجم الصادرات الروسية إلى الصين هذا العام سيصل إلى مستويات قياسية، إلى أكثر من 110 مليارات دولار.

وقال بيلوأوسوف، خلال اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "في ما يتعلق بحجم التجارة مع الصين، فقد وصلنا إلى أعلى المستويات التاريخية. وبحلول نهاية هذا العام، ستصل الصادرات الروسية إلى الصين إلى قيم قياسية، أكثر من 110 مليارات دولار. ويبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين 210 مليارات دولار".

وأشار بيلوأوسوف إلى زيادة حجم الإمدادات إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول العربية.

ووفقا له، فإن قيمة الصادرات الروسية إلى أسواق الدول الصديقة بشكل عام في عام 2023، تجاوزت 360 مليار دولار (بزيادة 60 بالمئة مقارنة بعام 2021، من الناحية المادية)، وفي الوقت نفسه، فإن نمو حجم الصادرات غير المتعلقة بالمواد الخام والطاقة إلى أسواق الدول الصديقة من الناحية المادية، سجل أكثر من 20%، مقارنة مع عام 2021.

وذكر أن الحكومة تستكمل إعداد استراتيجية لتطوير النشاط الاقتصادي الخارجي لروسيا الاتحادية للفترة حتى عام 2030.

وتمت مراجعة مسودة الوثيقة خلال الجلسة الإستراتيجية لمجلس الوزراء، الأسبوع الماضي؛ ومن المقرر أن تتم الموافقة عليها قبل حلول 1 مارس 2024.

وخلص النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، إلى أنه، "ينبغي أن يضمن تنفيذ الاستراتيجية استدامة في الأسواق الجديدة، من أجل التنفيذ الكامل للإمكانات الاقتصادية الخارجية لروسيا، وتشكيل شبكة من الشراكات مع الدول الصديقة، وضمان التعاون التكنولوجي من أجل تحديث القاعدة الصناعية والتكنولوجية، وتشكيل بنية تحتية فعالة متعددة الأطراف لدعم العلاقات الاقتصادية الخارجية".