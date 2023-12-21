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المصري يدرس إبرام الصفقات التبادلية فى يناير توفيراً للنفقات

12/21/2023 11:26:07 PM
(MENAFN- Youm7) يدرس مسؤولو النادي المصري، اللجوء إلى الصفقات التبادلية في يناير المقبل، وذلك توفيراً للنفقات المادية للنادي، في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين بشكل كبير في الدوري المصري، بالإضافة إلى التزامات النادي المادية تجاه الفريق الأول وباقي الأنشطة الرياضية بالنادي البورسعيدي.



ويترقب مسؤولو النادي المصري العروض الشتوية لمروان حمدي مهاجم الفريق البورسعيدي، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات النادي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر.



ولم تصل النادي المصري أي عروض رسمية لشراء مروان حمدي، حتى الآن، وهو ما يثير قلق إدارة النادي البورسعيدي، خاصة بعد قرار إيقاف اللاعب فى وقت سابق وعدم مشاركته مع الفريق، وهو ما يتنافى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".



من ناحية أخرى، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري استعداداته لمواجهة الإسماعيلي فى اللقاء المقرر له بداية يناير المقبل.



وتغلب النادي المصري على الزمالك بهدف نظيف في مباراة الجولة التاسعة من الدوري، سجله الجزائري غيلاس قناوي لاعب المصري.



وتقدم النادي المصري إلى المركز الثاني فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري
10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.












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