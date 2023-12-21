أيمن الرمادى يراقب الأهلى أمام أوراوا اليابانى استعدادا للسوبر المحلى

MENAFN - Youm7) راقب أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا ، النادى الأهلى اليوم الجمعة، في مباراته أمام أوراوا الياباني في إطار منافسات كأس العالم للأندية لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع.

ويدرس أيمن الرمادى الأهلى في هذه المباراة لمعرفة نقاط القوة والضعف قبل مواجهته الاثنين المقبل، في إطار منافسات السوبر المحلى الذى يقام في الإمارات.

وحرص أيمن الرمادى على تجهيز اللاعبين بشكل فنى وبدانى على أعلى مستوى من أجل محاولة الظفر باللقب الثانى في تاريخ النادى بعد التتويج بلقب كأس رابطة الأندية والذى كان سببا في مشاركته في هذا السوبر.

ويعقد أيمن الرمادى اجتماعات مكثفة مع اللاعبين، لحثهم على القتال من أجل تحقيق الفوز والتأهل للنهائى وانتظار الفائز من فيوتشر وبيراميدز لحصد اللقب.

ويجهز أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، الجزائرى أحمد القندوسى بدنيا وفنيا للاستعانة به أمام الأهلى في مباراة السوبر المحلى المقرر لها 25 ديسمبر الجارى والذى يقام في الإمارات.

وشارك أحمد القندوسى في تدريبات سيراميكا بشكل طبيعي بعد إنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من جزع الركبة والذي أبعدته عن مباريات سيراميكا، ولكن يحتاج للتجهيزات البدنية والفنية ليكون جاهزا لمواجهة الأهلى.



