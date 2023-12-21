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5 معلومات عن مباراة الأهلي وأوراوا اليوم 22 / 12 / 2023 بمونديال الأندية

12/21/2023 11:26:07 PM
(MENAFN- Youm7) يترقب جمهور الكرة المصرية والعربية على وجه العموم والأهلاوي بصفة خاصة مباراة المارد الأحمر أمام أوراوا الياباني اليوم
الجمعة الموافق
22 / 12 / 2023
بكأس العالم للأندية ، ونرصد في التقرير التالي ، أهم 5 معلومات خاصة بمباراة اليوم وإلى التفاصيل: 1_ موعد وملعب مباراة الأهلي وأوراو يلتقي الأهلي مع أوراوا في الرابعة والنصف من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي يُسدل الستار عليها اليوم . 2_الأهلي يبحث عن البرونزية الرابعة يبحث
الأهلي
عن التتويج بالميدالية البرونزية الرابعة في كأس العالم للأندية، في النسخة الأخيرة بالنظام الحالي للبطولة، قبل النظام الجديد المقرر انطلاقه في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 ناديا حيث سبق للمارد الأحمر الفوز بالميدالية البرونزية ثلاة مرات ، أعوام 2006 و2020 و2021،.
ويلعب الأهلي للمرة السادسة في تاريخه بين تسع مشاركات بنصف النهائي وينافس على الميدالية البرونزية ويشارك للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي. 3_البرونزية الثانية حلم أوراوا

الفريق الياني يخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2007
حينما حصد البرونزية بركلات الجزاء على حساب النجم الساحلي التونسي.


4_محكمة أمريكية للمباراة

تُدير الأمريكية توري بينسو مباراة
اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالب حيث سبق وأدارت الأمريكية توري بينسو المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.


5_كولر والبرونزية الأولى يسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي للتتويج بالميدالية البرونزية الأولى له في كأس العالم للأندية، بعدما اكتفى بتحقيق المركز الرابع في النسخة الماضية من المونديال بعد الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة (2_4).








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