5 معلومات عن مباراة الأهلي وأوراوا اليوم 22 / 12 / 2023 بمونديال الأندية

MENAFN - Youm7)1_ موعد وملعب مباراة الأهلي وأوراو2_الأهلي يبحث عن البرونزية الرابعةالأهلي3_البرونزية الثانية حلم أوراوا

الفريق الياني يخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2007

حينما حصد البرونزية بركلات الجزاء على حساب النجم الساحلي التونسي.





4_محكمة أمريكية للمباراة

تُدير الأمريكية توري بينسو مباراة

اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالب حيث سبق وأدارت الأمريكية توري بينسو المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.





5_كولر والبرونزية الأولى يسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي للتتويج بالميدالية البرونزية الأولى له في كأس العالم للأندية، بعدما اكتفى بتحقيق المركز الرابع في النسخة الماضية من المونديال بعد الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة (2_4).



