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الزمالك لـاليوم السابع: المفاوضات مع لشبونة مُتقدمة لسداد غرامة شيكابالا

12/21/2023 11:26:07 PM
(MENAFN- Youm7) أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمال
المكلف بملف القضايا الخارجية للنادى، أنه في مرحلة من المفاوضات المتقدمة مع مسئولي نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى لسداد الغرامة التي تسبب في إيقاف قيد القلعة البيضاء.

وبعث عضو مجلس إدارة نادى الزمالك رسالة اطمئنان لجمهور القلعة البيضاء خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مرحلة التفاوض مع النادى البرتغالى وصلت إلى مراحل متقدمة من أجل حل أزمة القيد.

ويواصل عمرو أدهم مفاوضاته مع مسئولى نادى سبورتنج لشبونة، خاصة أنه يرغب فى تقسيط الغرامة، لا سيما أنها تصل لـ مليون ونصف المليون دولار، الأمر الذى يُرهق خزينة القلعة البيضاء حال دفعها "كاش".

ويأمل مسئولو نادى الزمالك من نظرائهم فى سبورتنج لشبونة فى إبداء نوعاً من المرونة، لرفع الإيقاف عن النادى الأبيض، حتى يبدأ الأخير فى الكشف عن خريطة صفقاته ودعم الفريق، بلاعبين سوبر يسدون أوجه العجز والثغرات التى يعانى منه الأبيض وتسببت فى ابتعاده عن البطولات والألقاب.

ويترقب مسئولو الزمالك وصول رد من سبورتنج لشبونة لتقسيط الغرامة الخاصة بشيكابالا لإنهاء أزمة إيقاف القيد، ومن ثم التفاوض مع اللاعبين لتجديد العقود والتفاوض مع لاعبين جدد.

ويحاول مسئولو القلعة البيضاء تقسيط غرامة شيكابالا مع النادى البرتغالى بالتراضى، لرفع إيقاف القيد، خاصة أن المبلغ المطلوب يتجاوز مليون ونصف المليون يورو لإنهاء الأزمة.







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