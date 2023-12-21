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بعثة فيوتشر تتوجه إلى الإمارات استعدادا لخوض السوبر المحلى

12/21/2023 11:26:07 PM
(MENAFN- Youm7) تتوجه بعثة نادى مودرن فيوتشر إلى دولة الإمارات صباح اليوم الجمعة، استعدادا لخوض مباريات بطولة السوبر المحلى المقرر أن تنطلق يوم 25 من الشهر الجارى بالمشاركة مع الأهلى وبيراميدز وسيراميكا.



وقرر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر اصطحاب جميع اللاعبين ضمن بعثة الفريق المسافرة إلى الامارات وذلك استعدادا لخوض المباريات والاستعانة ببعضهم في المواجهتين.



ويشارك فريق مودرن فيوتشر فى بطولة السوبر المصرى في نسختها الأولى بمشاركة 4 أندية وهي الأهلى وبيراميدز ومودرن فيوتشر وسيراميكا.



وستقام بطولة السوبر المصرى بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز فى كل مواجهة بنصف النهائي، إلى المباراة النهائية، والخسار إلى مباراة تحديد المركز الثالث.



حيث تنطلق مباريات نصف نهائى كأس السوبر المصري بمواجهة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، بينما يلاقى
الأهلى نظيره سيراميكا في نفس ذلك اليوم الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.












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