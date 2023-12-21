بعثة فيوتشر تتوجه إلى الإمارات استعدادا لخوض السوبر المحلى

(MENAFN
- Youm7) تتوجه بعثة نادى مودرن فيوتشر إلى دولة الإمارات صباح اليوم الجمعة، استعدادا لخوض مباريات بطولة السوبر المحلى المقرر أن تنطلق يوم 25 من الشهر الجارى بالمشاركة مع الأهلى وبيراميدز وسيراميكا.
وقرر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر اصطحاب جميع اللاعبين ضمن بعثة الفريق المسافرة إلى الامارات وذلك استعدادا لخوض المباريات والاستعانة ببعضهم في المواجهتين.
ويشارك فريق مودرن فيوتشر فى بطولة السوبر المصرى في نسختها الأولى بمشاركة 4 أندية وهي الأهلى وبيراميدز ومودرن فيوتشر وسيراميكا.
وستقام بطولة السوبر المصرى بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز فى كل مواجهة بنصف النهائي، إلى المباراة النهائية، والخسار إلى مباراة تحديد المركز الثالث.
حيث تنطلق مباريات نصف نهائى كأس السوبر المصري بمواجهة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، بينما يلاقى
الأهلى نظيره سيراميكا في نفس ذلك اليوم الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.
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