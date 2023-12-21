الولايات المتحدة والدنمارك توقعان اتفاقا للتعاون الدفاعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 12 (كونا) -- وقعت الولايات المتحدة مع الدنمارك اليوم الخميس اتفاقا للتعاون الدفاعي يهدف إلى تعزيز الأمن في أوروبا وعبر الأطلسي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثناء مراسم توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي مع نظيره الدنماركي لارس راسموسن بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن إن الاتفاقية ستعزز أيضا التعاون الأمني بين البلدين.
وأضاف "عندما تدخل حيز التنفيذ ستكون جيوشنا قادرة على التنسيق بشكل أكثر فعالية مما هي عليه بالفعل. وسوف تتدرب قواتنا معا بشكل أكثر سلاسة وتعزز قابلية التشغيل البيني لحلف شمال الأطلسي مما يسمح لتحالفنا بحماية السلام والاستقرار بشكل أفضل للشعوب في جميع أنحاء القارة".
وقال إن الاتفاقية مع الدنمارك "تبني على الذي قمنا به لتعميق التعاون الدفاعي مع الحلفاء عبر المحيط الأطلسي من شمال أوروبا إلى جنوبها ومن دول البلطيق إلى البحر الأسود".
وأضاف "الولايات المتحدة والدنمارك شريكتان أمنيتان وثيقتان وحليفتان في حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ ما يقرب من 75 عاما".
كما أشار إلى أن قوات البلدين تعملان معا على "حماية المجتمعات من الإرهاب في منطقة الساحل وحرية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز الردع في دول البلطيق".
وأضاف أن الدنمارك تؤدي دورا قياديا في دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية المستمرة عليها منذ فبراير 2021.
وقال إن الدنمارك من أوائل الدول التي التزمت بتزويد أوكرانيا مقاتلات (اف-16) وتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدامها.
ولفت إلى أن الدنمارك تعهدت في ديسمبر الجاري بتقديم ما قيمته مليار دولار من الدبابات والمسيرات والذخيرة والمساهمة في تمويل تزويد أوكرانيا ناقلات جند مدرعة سويدية جديدة.
ونوه بأنه "في عام 2021 وقعنا اتفاقية تعاون دفاعي مع النرويج. وفي وقت سابق من هذا الشهر وقعنا اتفاقا مماثلا مع السويد. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وقعنا على اتفاقية مع فنلندا".
وقال إن هذه الاتفاقيات تؤكد على "الالتزام المشترك من جانب الولايات المتحدة وشركائنا الأوروبيين لتعزيز الأمن الأوروبي والأمن عبر الأطلسي".
من جهته قال وزير الخارجية الدنماركي إن الاتفاقية "ترتقي بتعاوننا الأمني إلى مستوى أعلى".
واعتبر أنها "بمثابة نقطة انطلاق نحو منطقة شمالية أكثر أمانا" منوها بأنها "جزء من حزمة إجراءات اتخذناها خلال العامين الماضيين لتعزيز ميزانيتنا الدفاعية والترحيب بأعضاء جدد في حلف (ناتو) والاتفاقيات الثنائية التي نوقعها حاليا".
وشدد راسموسن على أن الاتفاقية من شأنها "تعزيز الأمن الأوروبي والأمن عبر الأطلسي في لحظة حاسمة من التاريخ حيث نحن في أمس الحاجة إليها". (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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