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الولايات المتحدة والدنمارك توقعان اتفاقا للتعاون الدفاعي

12/21/2023 11:26:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 12 (كونا) -- وقعت الولايات المتحدة مع الدنمارك اليوم الخميس اتفاقا للتعاون الدفاعي يهدف إلى تعزيز الأمن في أوروبا وعبر الأطلسي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثناء مراسم توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي مع نظيره الدنماركي لارس راسموسن بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن إن الاتفاقية ستعزز أيضا التعاون الأمني بين البلدين.
وأضاف "عندما تدخل حيز التنفيذ ستكون جيوشنا قادرة على التنسيق بشكل أكثر فعالية مما هي عليه بالفعل. وسوف تتدرب قواتنا معا بشكل أكثر سلاسة وتعزز قابلية التشغيل البيني لحلف شمال الأطلسي مما يسمح لتحالفنا بحماية السلام والاستقرار بشكل أفضل للشعوب في جميع أنحاء القارة".
وقال إن الاتفاقية مع الدنمارك "تبني على الذي قمنا به لتعميق التعاون الدفاعي مع الحلفاء عبر المحيط الأطلسي من شمال أوروبا إلى جنوبها ومن دول البلطيق إلى البحر الأسود".
وأضاف "الولايات المتحدة والدنمارك شريكتان أمنيتان وثيقتان وحليفتان في حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ ما يقرب من 75 عاما".
كما أشار إلى أن قوات البلدين تعملان معا على "حماية المجتمعات من الإرهاب في منطقة الساحل وحرية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز الردع في دول البلطيق".
وأضاف أن الدنمارك تؤدي دورا قياديا في دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية المستمرة عليها منذ فبراير 2021.
وقال إن الدنمارك من أوائل الدول التي التزمت بتزويد أوكرانيا مقاتلات (اف-16) وتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدامها.
ولفت إلى أن الدنمارك تعهدت في ديسمبر الجاري بتقديم ما قيمته مليار دولار من الدبابات والمسيرات والذخيرة والمساهمة في تمويل تزويد أوكرانيا ناقلات جند مدرعة سويدية جديدة.
ونوه بأنه "في عام 2021 وقعنا اتفاقية تعاون دفاعي مع النرويج. وفي وقت سابق من هذا الشهر وقعنا اتفاقا مماثلا مع السويد. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وقعنا على اتفاقية مع فنلندا".
وقال إن هذه الاتفاقيات تؤكد على "الالتزام المشترك من جانب الولايات المتحدة وشركائنا الأوروبيين لتعزيز الأمن الأوروبي والأمن عبر الأطلسي".
من جهته قال وزير الخارجية الدنماركي إن الاتفاقية "ترتقي بتعاوننا الأمني إلى مستوى أعلى".
واعتبر أنها "بمثابة نقطة انطلاق نحو منطقة شمالية أكثر أمانا" منوها بأنها "جزء من حزمة إجراءات اتخذناها خلال العامين الماضيين لتعزيز ميزانيتنا الدفاعية والترحيب بأعضاء جدد في حلف (ناتو) والاتفاقيات الثنائية التي نوقعها حاليا".
وشدد راسموسن على أن الاتفاقية من شأنها "تعزيز الأمن الأوروبي والأمن عبر الأطلسي في لحظة حاسمة من التاريخ حيث نحن في أمس الحاجة إليها". (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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