وزير الخارجية التركي: نحشد إمكاناتنا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 21 - 12 (كونا) -- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس إن تركيا تحشد جميع إمكاناتها لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة مشددا على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في أقرب وقت.
وأضاف فيدان أمام البرلمان التركي "تركيا أجرت نشاطا دبلوماسيا مكثفا منذ اليوم الأول للهجمات في غزة وحشدت الآليات الإقليمية والعالمية" من أجل وقف العدوان الإسرائيلي.
وتابع "في هذا السياق نواصل الانخراط في المبادرات الدولية مع نظرائي في مجموعة الاتصال التي تم إنشاؤها خلال القمة الاستثنائية المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية".
ولفت إلى أن المشكلة لا يمكن حلها قبل انتهاء الاحتلال الإسرائيلي مضيفا "لا بد من إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في أقرب وقت وأصبح تحول دول المنطقة إلى شركاء في الحل ضرورة استراتيجية".
وأكد فيدان أن تركيا أرسلت 2500 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة "كما أحضرنا 283 مريض سرطان وجريحا من غزة إلى تركيا".
وأكد استمرار جهود تركيا في بناء مستشفى ميداني في غزة وقال إنه جرى إجلاء 1149 شخصا من القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.
وفيما يتعلق بالشأن السوري أكد فيدان أن تركيا ملتزمة بسلامة الأراضي السورية ووحدتها مشددا على مواصلة بلاده محاربة التنظيمات التي تعتبرها إرهابية في سوريا "وفي مقدمتها بي كي كي/ واي بي جي".
وذكر أن تركيا تولي أهمية لمنع تدفق المهاجرين إليها انطلاقا من سوريا وتمهيد الطريق أمام عودة السوريين في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي.
وجدد في هذ الصدد دعم أنقرة مسار الحل السياسي في سوريا وفي مقدمته قرار مجلس الأمن الدولي لضمان السلم الأهلي في هذا البلد.
وأضاف "نواصل جهودنا ميدانيا وعلى الطاولة بما يتماشى مع هذه الأهداف كما نواصل نضالنا لمنع قيام دولية إرهابية في شمال سوريا" وفق تعبيره.
وقال إن "تركيا ستواصل التأكيد لمحاوريها خاصة الولايات المتحدة أن دعم تنظيمي "بي كي كي/ واي بي جي/ قسد الإرهابيين تحت عباءة مكافحة تنظيم داعش يعد خطأ استراتيجيا". (النهاية)
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