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وزير الخارجية التركي: نحشد إمكاناتنا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

12/21/2023 11:26:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 21 - 12 (كونا) -- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس إن تركيا تحشد جميع إمكاناتها لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة مشددا على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في أقرب وقت.
وأضاف فيدان أمام البرلمان التركي "تركيا أجرت نشاطا دبلوماسيا مكثفا منذ اليوم الأول للهجمات في غزة وحشدت الآليات الإقليمية والعالمية" من أجل وقف العدوان الإسرائيلي.
وتابع "في هذا السياق نواصل الانخراط في المبادرات الدولية مع نظرائي في مجموعة الاتصال التي تم إنشاؤها خلال القمة الاستثنائية المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية".
ولفت إلى أن المشكلة لا يمكن حلها قبل انتهاء الاحتلال الإسرائيلي مضيفا "لا بد من إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في أقرب وقت وأصبح تحول دول المنطقة إلى شركاء في الحل ضرورة استراتيجية".
وأكد فيدان أن تركيا أرسلت 2500 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة "كما أحضرنا 283 مريض سرطان وجريحا من غزة إلى تركيا".
وأكد استمرار جهود تركيا في بناء مستشفى ميداني في غزة وقال إنه جرى إجلاء 1149 شخصا من القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.
وفيما يتعلق بالشأن السوري أكد فيدان أن تركيا ملتزمة بسلامة الأراضي السورية ووحدتها مشددا على مواصلة بلاده محاربة التنظيمات التي تعتبرها إرهابية في سوريا "وفي مقدمتها بي كي كي/ واي بي جي".
وذكر أن تركيا تولي أهمية لمنع تدفق المهاجرين إليها انطلاقا من سوريا وتمهيد الطريق أمام عودة السوريين في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي.
وجدد في هذ الصدد دعم أنقرة مسار الحل السياسي في سوريا وفي مقدمته قرار مجلس الأمن الدولي لضمان السلم الأهلي في هذا البلد.
وأضاف "نواصل جهودنا ميدانيا وعلى الطاولة بما يتماشى مع هذه الأهداف كما نواصل نضالنا لمنع قيام دولية إرهابية في شمال سوريا" وفق تعبيره.
وقال إن "تركيا ستواصل التأكيد لمحاوريها خاصة الولايات المتحدة أن دعم تنظيمي "بي كي كي/ واي بي جي/ قسد الإرهابيين تحت عباءة مكافحة تنظيم داعش يعد خطأ استراتيجيا". (النهاية)

ا ع س / ه س ص



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