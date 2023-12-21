البنك الدولي: العدوان الإسرائيلي على غزة سيعيد الاقتصاد اللبناني إلى الركود

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 12 (كونا) -- توقع البنك الدولي اليوم الخميس أن يتسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في انزلاق الاقتصاد اللبناني مرة أخرى إلى الركود.
وأوضح البنك الدولي في تقرير له أن آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تمثل "صدمة إضافية كبيرة" لنموذج النمو الاقتصادي اللبناني غير المستقر.
وأضاف أنه قبل وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي كان يتوقع أن يحقق الاقتصاد اللبناني لأول مرة منذ عام 2018 نموا هامشيا بنسبة 2ر0 في المئة في لهذا العام بعد سنوات من الانكماش الحاد.
وقال إن تلك التوقعات كانت مدفوعة بعوامل شديدة التقلب مثل نمو الاستهلاك الناجم عن موسم سياحي صيفي قوي وتدفق كبير للتحويلات المالية وزيادة دولرة الرواتب بالإضافة إلى علامات على استقرار مؤقت في نشاط القطاع الخاص.
وأشار إلى أن السياحة شكلت حوالي 26 بالمئة من عائدات المعاملات الجارية لعام 2022 ومع ذلك فإن "ديناميكيات النمو والحساب الجاري تتأثر بشدة بالصراع الدائر". وتابع " في ظل الصراع الحالي وغياب الاستقرار الاقتصادي على نطاق واسع يتوقع البنك الدولي أن يعود الاقتصاد اللبناني الى حالة الركود لعام 2023".
وقدر أنه حتى بافتراض استمرار احتواء المواجهات الحالية بين الاحتلال والمقاومة في جنوب لبنان فإن الناتج المحلي الحقيقي سينكمش ما بين 9ر0 بالمئة و9ر0 بالمئة حسب حجم الصدمة الناجمة عن انخفاض الانفاق السياحي.
وعموما شدد التقرير على أن اختلالات الاقتصاد الكلي في لبنان لا تزال قائمة منوها بالعجز الكبير في الحساب الجاري بنسبة تصل إلى 8ر12 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
وأضاف "بعد مرور أربع سنوات على الأزمة الاقتصادية والمالية لا يزال إطار الاقتصاد الكلي في لبنان يعاني ضعفا شديدا".
وشدد على أنه مالم تنفذ خطة شاملة لحل الأزمة فلن تكون هناك استثمارات طويلة الأجل ومجدية وسيعاني لبنان مزيدا من التآكل في رأسماله المادي والبشري والاجتماعي والطبيعي.
وفي هذا الصدد توقع التقرير أن يتسارع معدل التضخم الذي فاق 100 في المئة منذ عام 2021 إلى 3ر231 في المئة لهذا العام 2023 بسبب انخفاض سعر الصرف خلال النصف الأول من العام.
كما نبه إلى تصدر لبنان قائمة البلدان الأكثر تأثرا بالتضخم الاسمي لأسعار المواد الغذائية في الربع الأول من هذا العام مما أدى إلى تفاقم هشاشة الظروف المعيشية للفئات الأشد فقرا واحتياجا من السكان.
تعليقا على ذلك قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كاريه "في ظل التقدم المحدود نحو خطة شاملة لحل الأزمة لا يزال لبنان غارقا في أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية كبرى تفاقمت بسبب الجمود المؤسسي والسياسي".
ونبه إلى أنه برغم أن السياحة ساهمت إيجابا في النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية فلا يمكن لقطاع السياحة وحده أن يكون بديلا عن محركات النمو الأكثر شمولا واستدامة وتنوعا التي يمكنها أن تساعد لبنان على تحمل الصدمات بشكل أفضل والمساعدة في إعادة اقتصاده إلى مسار التعافي القوي. (النهاية) ا م م / ه س ص
MENAFN21122023000071011013ID1107644894