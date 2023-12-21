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البنك الدولي: العدوان الإسرائيلي على غزة سيعيد الاقتصاد اللبناني إلى الركود

12/21/2023 11:26:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 12 (كونا) -- توقع البنك الدولي اليوم الخميس أن يتسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في انزلاق الاقتصاد اللبناني مرة أخرى إلى الركود.
وأوضح البنك الدولي في تقرير له أن آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تمثل "صدمة إضافية كبيرة" لنموذج النمو الاقتصادي اللبناني غير المستقر.
وأضاف أنه قبل وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي كان يتوقع أن يحقق الاقتصاد اللبناني لأول مرة منذ عام 2018 نموا هامشيا بنسبة 2ر0 في المئة في لهذا العام بعد سنوات من الانكماش الحاد.
وقال إن تلك التوقعات كانت مدفوعة بعوامل شديدة التقلب مثل نمو الاستهلاك الناجم عن موسم سياحي صيفي قوي وتدفق كبير للتحويلات المالية وزيادة دولرة الرواتب بالإضافة إلى علامات على استقرار مؤقت في نشاط القطاع الخاص.
وأشار إلى أن السياحة شكلت حوالي 26 بالمئة من عائدات المعاملات الجارية لعام 2022 ومع ذلك فإن "ديناميكيات النمو والحساب الجاري تتأثر بشدة بالصراع الدائر". وتابع " في ظل الصراع الحالي وغياب الاستقرار الاقتصادي على نطاق واسع يتوقع البنك الدولي أن يعود الاقتصاد اللبناني الى حالة الركود لعام 2023".
وقدر أنه حتى بافتراض استمرار احتواء المواجهات الحالية بين الاحتلال والمقاومة في جنوب لبنان فإن الناتج المحلي الحقيقي سينكمش ما بين 9ر0 بالمئة و9ر0 بالمئة حسب حجم الصدمة الناجمة عن انخفاض الانفاق السياحي.
وعموما شدد التقرير على أن اختلالات الاقتصاد الكلي في لبنان لا تزال قائمة منوها بالعجز الكبير في الحساب الجاري بنسبة تصل إلى 8ر12 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
وأضاف "بعد مرور أربع سنوات على الأزمة الاقتصادية والمالية لا يزال إطار الاقتصاد الكلي في لبنان يعاني ضعفا شديدا".
وشدد على أنه مالم تنفذ خطة شاملة لحل الأزمة فلن تكون هناك استثمارات طويلة الأجل ومجدية وسيعاني لبنان مزيدا من التآكل في رأسماله المادي والبشري والاجتماعي والطبيعي.
وفي هذا الصدد توقع التقرير أن يتسارع معدل التضخم الذي فاق 100 في المئة منذ عام 2021 إلى 3ر231 في المئة لهذا العام 2023 بسبب انخفاض سعر الصرف خلال النصف الأول من العام.
كما نبه إلى تصدر لبنان قائمة البلدان الأكثر تأثرا بالتضخم الاسمي لأسعار المواد الغذائية في الربع الأول من هذا العام مما أدى إلى تفاقم هشاشة الظروف المعيشية للفئات الأشد فقرا واحتياجا من السكان.
تعليقا على ذلك قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كاريه "في ظل التقدم المحدود نحو خطة شاملة لحل الأزمة لا يزال لبنان غارقا في أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية كبرى تفاقمت بسبب الجمود المؤسسي والسياسي".
ونبه إلى أنه برغم أن السياحة ساهمت إيجابا في النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية فلا يمكن لقطاع السياحة وحده أن يكون بديلا عن محركات النمو الأكثر شمولا واستدامة وتنوعا التي يمكنها أن تساعد لبنان على تحمل الصدمات بشكل أفضل والمساعدة في إعادة اقتصاده إلى مسار التعافي القوي. (النهاية) ا م م / ه س ص

MENAFN21122023000071011013ID1107644894

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