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دوري (روشن) السعودي : الهلال يفوز على أبها بسبعة أهداف نظيفة

12/21/2023 11:26:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 21 - 12 (كونا) -- حقق نادي الهلال السعودي فوزا كبير على نظيره (ابها) في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين والتي انتهت بنتيجة سبعة اهداف مقابل لاشيىء.
و لعب نادي الهلال منذ بداية المباراة بخطة هجومية حيث سجل نجمه الصربي سيرجي سافيتش أول أهداف اللقاء في الدقيقة ال 17 ليتبعه مواطنه المهاجم ألكسندر ميتروفيتش بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ال24 من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني تمكن سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة ال 72 ليعزز اللاعب سافيتش النتيجة بتسجي لالهدف الرابع في الدقيقة ال79.
وسجل اللاعب محمد كنو الهدف الخامس في الدقيقة ال82 فيما سجل اللاعب البرتغالي روبن نيفيز الهدف السادس في الدقيقة ال 85 واختتم اللاعب سافيتش مسلسل الأهداف بالهدف الثالث له والسابع للهلال في الدقيقة ال96.
وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة في صدارة ترتيب فرق الدوري بينما تجمد رصيد أبها عند 14 نقطة في المركز ال16.(النهاية)

ع ش / س ع م


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