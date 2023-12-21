دوري (روشن) السعودي : الهلال يفوز على أبها بسبعة أهداف نظيفة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 21 - 12 (كونا) -- حقق نادي الهلال السعودي فوزا كبير على نظيره (ابها) في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين والتي انتهت بنتيجة سبعة اهداف مقابل لاشيىء.
و لعب نادي الهلال منذ بداية المباراة بخطة هجومية حيث سجل نجمه الصربي سيرجي سافيتش أول أهداف اللقاء في الدقيقة ال 17 ليتبعه مواطنه المهاجم ألكسندر ميتروفيتش بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ال24 من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني تمكن سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة ال 72 ليعزز اللاعب سافيتش النتيجة بتسجي لالهدف الرابع في الدقيقة ال79.
وسجل اللاعب محمد كنو الهدف الخامس في الدقيقة ال82 فيما سجل اللاعب البرتغالي روبن نيفيز الهدف السادس في الدقيقة ال 85 واختتم اللاعب سافيتش مسلسل الأهداف بالهدف الثالث له والسابع للهلال في الدقيقة ال96.
وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة في صدارة ترتيب فرق الدوري بينما تجمد رصيد أبها عند 14 نقطة في المركز ال16.(النهاية)
ع ش / س ع م
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