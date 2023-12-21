الأمم المتحدة تحذر من امتداد العدوان الإسرائيلي على غزة إلى سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 21 - 12 (كونا) -- قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون اليوم الخميس إن الشعب السوري يواجه خطرا إقليميا بامتداد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وأضاف بيدرسون في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي "الخطر الإقليمي جاء بإطلاق النار وغارات جوية إسرائيلية في جميع أنحاء سوريا فضلا عن هجمات شبه يومية على مواقع أمريكية شمال شرق سوريا".
وأشار بيدرسون إلى أن المدنيين السوريين شهدوا عاما مأساويا آخر خلال 2023 مع استمرار العنف في سوريا مشددا على ضرورة ضبط النفس من جانب جميع الأطراف.
وحذر من أن أي تصعيد كبير ستكون له عواقب مدمرة في وضع هش للغاية "حيث تعد سلطات الأمر الواقع ووجود الجيوش الأجنبية وتصرفاتها من السمات الرئيسية للمشهد".
وأكد ضرورة التوصل إلى تهدئة دائمة في سوريا تؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار في جميع ربوع البلاد واتباع نهج تعاوني لمواجهة الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن الدولي.
وتابع "نحن بحاجة إلى أن تعمل جميع الجهات الفاعلة في ظل الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".
ووصف بيدرسون الظروف الاجتماعية والاقتصادية في سوريا بأنها "غير مستدامة وعلى حافة الهاوية" داعيا الجهات المانحة لتمويل جميع ركائز استجابة الأمم المتحدة وشدد على أن اللاجئين والنازحين لم يروا بعد الظروف المقبلة لعودة آمنة وكريمة وطوعية إلى ديارهم (النهاية)
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