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الأمم المتحدة تحذر من امتداد العدوان الإسرائيلي على غزة إلى سوريا

12/21/2023 11:26:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 21 - 12 (كونا) -- قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون اليوم الخميس إن الشعب السوري يواجه خطرا إقليميا بامتداد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وأضاف بيدرسون في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي "الخطر الإقليمي جاء بإطلاق النار وغارات جوية إسرائيلية في جميع أنحاء سوريا فضلا عن هجمات شبه يومية على مواقع أمريكية شمال شرق سوريا".
وأشار بيدرسون إلى أن المدنيين السوريين شهدوا عاما مأساويا آخر خلال 2023 مع استمرار العنف في سوريا مشددا على ضرورة ضبط النفس من جانب جميع الأطراف.
وحذر من أن أي تصعيد كبير ستكون له عواقب مدمرة في وضع هش للغاية "حيث تعد سلطات الأمر الواقع ووجود الجيوش الأجنبية وتصرفاتها من السمات الرئيسية للمشهد".
وأكد ضرورة التوصل إلى تهدئة دائمة في سوريا تؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار في جميع ربوع البلاد واتباع نهج تعاوني لمواجهة الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن الدولي.
وتابع "نحن بحاجة إلى أن تعمل جميع الجهات الفاعلة في ظل الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".
ووصف بيدرسون الظروف الاجتماعية والاقتصادية في سوريا بأنها "غير مستدامة وعلى حافة الهاوية" داعيا الجهات المانحة لتمويل جميع ركائز استجابة الأمم المتحدة وشدد على أن اللاجئين والنازحين لم يروا بعد الظروف المقبلة لعودة آمنة وكريمة وطوعية إلى ديارهم (النهاية)


ع س ت / ه س ص



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