الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 21 - 12 (كونا) -- حذر برنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة اليوم الخميس من أن غزة أصبحت على شفا المجاعة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وإعاقته دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان له إن أسرة واحدة على الأقل من كل أربع أسر في غزة تواجه حاليا الجوع الشديد مع خطر حدوث مجاعة في غزة ما لم يجر استعادة توفير الغذاء الكافي والمياه النظيفة والخدمات الطبية والصرف الصحي.
وأوضح البيان أن تقريرا أصدره اليوم برنامج الأغذية العالمي يؤكد أن حوالي 2ر2 مليون شخص أي جميع سكان القطاع يعانون على الأقل من أزمة غذاء ومعيشة حادة.
وأضاف أن 26 في المئة من سكان غزة أو 577 ألف شخص قد استنفدوا بالفعل إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف مع الوضع ويواجهون خطر المجاعة والموت جوعا "وأن سرعة تطور وحجم هذه الأزمة المعقدة لم يسبق لهما مثيل".
وتابع "يوجد خطر حدوث مجاعة خلال الأشهر الستة المقبلة إذا استمر الوضع الحالي من الصراع الشديد وتقييد وصول المساعدات الإنسانية".
ونقل البيان عن المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين قولها "برنامج الأغذية العالمي حذر منذ أسابيع من هذه الكارثة المقبلة".
وأضافت "من المأساوي أنه بدون التدفق الآمن والمستمر للمساعدات الذي ندعو إليه فإن الوضع أصبح أسوأ من أي وقت مضى ولا يوجد أحد في غزة في مأمن من خطر الموت جوعا".
وأضافت ماكين "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتضور الناس جوعا فهناك حاجة فورية إلى تدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة حتى يتمكن المدنيون من الحصول على المساعدات الضرورية بأمان.
وشددت ماكين على أن "ما نحتاجه الآن أكثر من أي شيء آخر هو السلام" مكررة دعوة برنامج الأغذية العالمي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية "على العالم أن يتكاتف الآن لإنقاذ الأرواح. (النهاية)
م ن / ه س ص
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