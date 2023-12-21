Friday, 22 December 2023 10:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في غزة

12/21/2023 11:26:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 21 - 12 (كونا) -- حذر برنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة اليوم الخميس من أن غزة أصبحت على شفا المجاعة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وإعاقته دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان له إن أسرة واحدة على الأقل من كل أربع أسر في غزة تواجه حاليا الجوع الشديد مع خطر حدوث مجاعة في غزة ما لم يجر استعادة توفير الغذاء الكافي والمياه النظيفة والخدمات الطبية والصرف الصحي.
وأوضح البيان أن تقريرا أصدره اليوم برنامج الأغذية العالمي يؤكد أن حوالي 2ر2 مليون شخص أي جميع سكان القطاع يعانون على الأقل من أزمة غذاء ومعيشة حادة.
وأضاف أن 26 في المئة من سكان غزة أو 577 ألف شخص قد استنفدوا بالفعل إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف مع الوضع ويواجهون خطر المجاعة والموت جوعا "وأن سرعة تطور وحجم هذه الأزمة المعقدة لم يسبق لهما مثيل".
وتابع "يوجد خطر حدوث مجاعة خلال الأشهر الستة المقبلة إذا استمر الوضع الحالي من الصراع الشديد وتقييد وصول المساعدات الإنسانية".
ونقل البيان عن المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين قولها "برنامج الأغذية العالمي حذر منذ أسابيع من هذه الكارثة المقبلة".
وأضافت "من المأساوي أنه بدون التدفق الآمن والمستمر للمساعدات الذي ندعو إليه فإن الوضع أصبح أسوأ من أي وقت مضى ولا يوجد أحد في غزة في مأمن من خطر الموت جوعا".
وأضافت ماكين "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتضور الناس جوعا فهناك حاجة فورية إلى تدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة حتى يتمكن المدنيون من الحصول على المساعدات الضرورية بأمان.
وشددت ماكين على أن "ما نحتاجه الآن أكثر من أي شيء آخر هو السلام" مكررة دعوة برنامج الأغذية العالمي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية "على العالم أن يتكاتف الآن لإنقاذ الأرواح. (النهاية)

م ن / ه س ص



MENAFN21122023000071011013ID1107644891

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث