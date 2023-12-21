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لبنان: إصابات بقصف طائرات الاحتلال والمقاومة تستهدف مواقعه

12/21/2023 11:26:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 21 - 12 (كونا) -- قصفت طائرات ومسيرات جيش الإحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس منازل في بلدات جنوبي لبنان ما ادى الى اصابة عدد من الاشخاص بجروح فيما استهدفت "المقاومة" عددا من مستوطنات ومواقع وتجمعات الاحتلال.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية ان طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفت منزلا في بلدة عيتا الشعب ما ادى الى احتراقه كما قصفت طائرة مسيرة منزلا في محلة (خلة فضة) ما ادى الى اصابة عدد من الاشخاص بجروح.
واضافت الوكالة ان الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال شنت غارات على بلدة (كفركلا) والمنطقة الواقعة بين (بلدتي الماري والخريبة وطريق راشيا الفخار).
وذكرت ان مدفعية جيش الاحتلال استهدفت (بلدات (العديسة وحولا وبركة كفرشوبا) واطراف بلدات (مارون الراس ويارون والناقورة).
من جهة اخرى نقلت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية بيانا اصدرته "المقاومة" وقالت فيه إن عناصرها استهدفوا مستعمرتي (المطلة ورموت نفتالي) بالأسلحة الصاروخية واصابوا عددا من المباني السكنية فيها.
واضافت في بيانات لاحقة ان عناصرها استهدفوا مستعمرتي (دوفيف وافيغيم ونقطة الجرداح) ومركز تجمع لجيش الاحتلال في (مزارع شبعا) اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحققوا فيها اصابات مباشرة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر الماضي.(النهاية)


ك ب ش / ه س ص


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