لبنان: إصابات بقصف طائرات الاحتلال والمقاومة تستهدف مواقعه

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 21 - 12 (كونا) -- قصفت طائرات ومسيرات جيش الإحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس منازل في بلدات جنوبي لبنان ما ادى الى اصابة عدد من الاشخاص بجروح فيما استهدفت "المقاومة" عددا من مستوطنات ومواقع وتجمعات الاحتلال.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية ان طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفت منزلا في بلدة عيتا الشعب ما ادى الى احتراقه كما قصفت طائرة مسيرة منزلا في محلة (خلة فضة) ما ادى الى اصابة عدد من الاشخاص بجروح.
واضافت الوكالة ان الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال شنت غارات على بلدة (كفركلا) والمنطقة الواقعة بين (بلدتي الماري والخريبة وطريق راشيا الفخار).
وذكرت ان مدفعية جيش الاحتلال استهدفت (بلدات (العديسة وحولا وبركة كفرشوبا) واطراف بلدات (مارون الراس ويارون والناقورة).
من جهة اخرى نقلت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية بيانا اصدرته "المقاومة" وقالت فيه إن عناصرها استهدفوا مستعمرتي (المطلة ورموت نفتالي) بالأسلحة الصاروخية واصابوا عددا من المباني السكنية فيها.
واضافت في بيانات لاحقة ان عناصرها استهدفوا مستعمرتي (دوفيف وافيغيم ونقطة الجرداح) ومركز تجمع لجيش الاحتلال في (مزارع شبعا) اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحققوا فيها اصابات مباشرة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر الماضي.(النهاية)
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