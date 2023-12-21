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الجزائر تستدعي سفير مالي وتؤكد تمسكها باتفاق السلم والمصالحة

12/21/2023 11:26:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 21 - 12 (كونا) -- استدعت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم الخميس اليوم الخميس سفير مالي لدى الجزائر ماهامان مايغا وأكدت له تمسكها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
وأكدت الوزارة في بيان لها " ضرورة انضمام الحكومة المالية إلى الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".
يأتي هذا بعد أيام من دعوة الخارجية الجزائرية جميع الأطراف في مالي إلى تجديد التزامها باتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وأبدت قلقها من مستجدات الأوضاع في هذا البلد وعدم التزام العديد من الأطراف بالاتفاق.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيانها إن " وزير القطاع (الشؤون الخارجية) أحمد عطاف استدعى اليوم سفير مالي بالجزائر ماهامان أمادو مايغا وذلك بخصوص التطورات الأخيرة للأوضاع في هذا البلد" بغرض التأكيد على " تمسك بلاده العمل على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".
وفي هذا السياق أعرب أحمد عطاف عن أمله في أن تنضم الحكومة المالية التي جددت تمسكها بتنفيذ هذا الاتفاق إلى الجهود التي تبذلها الجزائر حاليا بهدف إضفاء حركية جديدة على هذا المسار".
وترأس الجزائر الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي الذي تم التوقيع عليه بالجزائر في مارس 2015 حيث جددت الوساطة التأكيد في آخر اجتماع لها على ضرورة التعجيل بتنفيذ اتفاق الجزائر بهدف تحقيق الاستقرار الدائم في هذا البلد. (النهاية)

م ر / ه س ص



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