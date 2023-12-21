الجزائر تستدعي سفير مالي وتؤكد تمسكها باتفاق السلم والمصالحة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 21 - 12 (كونا) -- استدعت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم الخميس اليوم الخميس سفير مالي لدى الجزائر ماهامان مايغا وأكدت له تمسكها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
وأكدت الوزارة في بيان لها " ضرورة انضمام الحكومة المالية إلى الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".
يأتي هذا بعد أيام من دعوة الخارجية الجزائرية جميع الأطراف في مالي إلى تجديد التزامها باتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وأبدت قلقها من مستجدات الأوضاع في هذا البلد وعدم التزام العديد من الأطراف بالاتفاق.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيانها إن " وزير القطاع (الشؤون الخارجية) أحمد عطاف استدعى اليوم سفير مالي بالجزائر ماهامان أمادو مايغا وذلك بخصوص التطورات الأخيرة للأوضاع في هذا البلد" بغرض التأكيد على " تمسك بلاده العمل على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".
وفي هذا السياق أعرب أحمد عطاف عن أمله في أن تنضم الحكومة المالية التي جددت تمسكها بتنفيذ هذا الاتفاق إلى الجهود التي تبذلها الجزائر حاليا بهدف إضفاء حركية جديدة على هذا المسار".
وترأس الجزائر الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي الذي تم التوقيع عليه بالجزائر في مارس 2015 حيث جددت الوساطة التأكيد في آخر اجتماع لها على ضرورة التعجيل بتنفيذ اتفاق الجزائر بهدف تحقيق الاستقرار الدائم في هذا البلد. (النهاية)
م ر / ه س ص
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