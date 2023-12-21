(ريال مدريد) يهزم (ألافيس) بهدف نظيف ويتصدر الدوري الإسباني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 21 - 12 (كونا) -- تصدر (ريال مدريد) الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تحقيقه فوزا صعبا على مضيفه (ألافيس) بهدف دون رد اليوم الخميس في الجولة 18 من المسابقة المحلية.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أجريت على ملعب (مينديثوروثا) بدون أهداف لكن المدافع لوكاس فازكيز نجح في تسجيل هدف الفوز للضيوف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وبهذه النتيجة رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 45 نقطة لاعتلاء صدارة الترتيب العام للمسابقة بفارق الأهداف أمام الوصيف (جيرونا) فيما تجمد رصيد (ألافيس) عند 16 نقطة في المركز 16 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها تعادل (جيرونا) بهدف لمثله مع (ريال بيتيس) فيما فاز (برشلونة) الثالث في الترتيب على (ألمريا) بثلاثة أهداف لهدفين أمس الأربعاء واكتفى (أتلتيكو مدريد) الرابع بالترتيب بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها مع (خيتافي) يوم الثلاثاء الماضي. (النهاية)
ه ن د
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