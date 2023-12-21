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(ريال مدريد) يهزم (ألافيس) بهدف نظيف ويتصدر الدوري الإسباني

12/21/2023 11:26:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 21 - 12 (كونا) -- تصدر (ريال مدريد) الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تحقيقه فوزا صعبا على مضيفه (ألافيس) بهدف دون رد اليوم الخميس في الجولة 18 من المسابقة المحلية.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أجريت على ملعب (مينديثوروثا) بدون أهداف لكن المدافع لوكاس فازكيز نجح في تسجيل هدف الفوز للضيوف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وبهذه النتيجة رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 45 نقطة لاعتلاء صدارة الترتيب العام للمسابقة بفارق الأهداف أمام الوصيف (جيرونا) فيما تجمد رصيد (ألافيس) عند 16 نقطة في المركز 16 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها تعادل (جيرونا) بهدف لمثله مع (ريال بيتيس) فيما فاز (برشلونة) الثالث في الترتيب على (ألمريا) بثلاثة أهداف لهدفين أمس الأربعاء واكتفى (أتلتيكو مدريد) الرابع بالترتيب بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها مع (خيتافي) يوم الثلاثاء الماضي. (النهاية)
ه ن د




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