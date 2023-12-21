موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر 00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) روما - برنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة يحذر من أن غزة قد أصبحت على شفا المجاعة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وإعاقته دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

نيودلهي - مقتل خمسة جنود وإصابة اثنين آخرين في كمين مسلح لجماعة متمردة لم يكشف عن هويتها استهدف حافلتين للجيش الهندي في محافظة بونش بولاية جامو وكشمير.

واشنطن - البنك الدولي يتوقع أن يتسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في انزلاق الاقتصاد اللبناني مرة أخرى إلى الركود.

القاهرة - البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة ثابتة وسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 25ر19 بالمئة و25ر20 بالمئة و75ر19 بالمئة على الترتيب.

واشنطن - الولايات المتحدة والدنمارك توقعان اتفاقا للتعاون الدفاعي يهدف إلى تعزيز الأمن في أوروبا وعبر الأطلسي. (النهاية) ه س ص