موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر 00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - برنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة يحذر من أن غزة قد أصبحت على شفا المجاعة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وإعاقته دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
نيودلهي - مقتل خمسة جنود وإصابة اثنين آخرين في كمين مسلح لجماعة متمردة لم يكشف عن هويتها استهدف حافلتين للجيش الهندي في محافظة بونش بولاية جامو وكشمير.
واشنطن - البنك الدولي يتوقع أن يتسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في انزلاق الاقتصاد اللبناني مرة أخرى إلى الركود.
القاهرة - البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة ثابتة وسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 25ر19 بالمئة و25ر20 بالمئة و75ر19 بالمئة على الترتيب.
واشنطن - الولايات المتحدة والدنمارك توقعان اتفاقا للتعاون الدفاعي يهدف إلى تعزيز الأمن في أوروبا وعبر الأطلسي. (النهاية) ه س ص
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