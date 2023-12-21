وزيرة التنمية تبحث مع نظرائها العرب آفاق التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا) - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، مع عددٍ من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب آفاق التعاون والتنسيق المشترك، والروابط الأخوية مع الدول العربية، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المنعقدة في القاهرة حالياً.

وأستعرضت خلال لقائها مع وزير التنمية الفلسطيني أحمد مجدلاني، بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة، الترتيبات المتعلقة بعقد مؤتمر الطفل الفلسطيني، والذي يحظى برعايه ملكية سامية، المزمع إقامته في عمان خلال العام القادم بالتعاون والشراكة ما بين الجانبين، وكذلك الجهود المشتركة لإبرازه كحدث عربي هام، وخصوصاً مع ما يشهده قطاع غزة من عدوان اسرائيلي، ذهب ضحيته عشرات الآلاف من الأبرياء، معظمهم من الأطفال.

وتطرقت بني مصطفى، في لقاءات منفصلة مع نظرائها، وزراء الشؤون الاجتماعية في الجمهورية العربية المصرية، وليبيا وقطر ومملكة البحرين وعُمان وتونس والعراق وسلطنة عمان، جهود الوزارة في مجالات الحماية والرعاية، والخدمات المقدمة للفئات الأكثر هشاشة، ومن بينها الممارسات الفضلى في مجال بدائل الايواء والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تمكينها من العيش المستقل في بيئة دامجة لهم ، بالشراكة والتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، داعية إلى الاطلاع على التجربة الأردنية من خلال الزيارات، في هذا المجال.

وتناولت أهمية الشراكة مع الدول العربية في دعم المركز العربي للدراسات الاجتماعية والفقر متعدد الأبعاد، المتخصص في مساندة الدول في وضع سياسات واستراتيجيات خفض الفقر، والذي تستضيفه المملكة، داعيةً إلى وضرورة التسريع في استكمال المصادقة على نظامه الأساسي، الذي من المرّجح أن يتم افتتاحه خلال العام القادم.

وأشارت إلى جهود مأسسة جهود الوزارة في مجالات الحماية والاغاثة، لافتةً إلى أنّ قانون التنمية الاجتماعية، التي يجري بحثه حالياً في اللجنة القانونية بمجلس النواب، يكرّس مهننة العمل الاجتماعي والشراكة مع القطاع التطوعي.

وخلال لقاءاتها، استعرضت بني مصطفى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر هشاشة، ومن بينها المماراسات الفضلى في مجال بدائل الايواء والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وفاقدي السند الاسري والايتام ، بهدف تمكينها من العيش المستقل في بيئة دامجه لهم ، بالشراكة والتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

--(بترا)

ح ظ/م ق/ح أ

21/12/2023 23:38:42