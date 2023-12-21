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مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: رأينا مرضى ينتظرون الموت في شمال غزة

12/21/2023 11:25:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 21 كانون الاول (بترا)- قال منسق فرق الطوارئ الطبية لدى منظمة الصحة العالمية، شون كيسي، أن البعثة لم تتمكن من إيجاد مستشفياتٍ تعمل أو حتى غرف عمليات في قطاع غزة.
وأضاف كيسي الذي كان جزءاً من بعثة الأمم المتحدة إلى المستشفيات في شمال غزة، لبرنامج "ذا وورلد آت وان" على إذاعة بي بي سي 4 "لا يوجد مكانٌ لأيّ امرأةٍ تحتاج إلى عملية ولادةٍ قيصرية، ولا مكان للرعاية اللاحقة للعمليات الجراحية".
و أكد كيسي "رأينا مرضى ينتظرون الموت، لأنه لم تكن هناك طريقة لعلاجهم، وهو أمرٌ صعب للغاية".
--(بترا)
رش/م ق/ح أ
21/12/2023 22:22:58

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