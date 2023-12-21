تونس: مؤتمر الأمن الغذائي يتبنى إنشاء شبكة الألكسو للعقول العربية المهاجرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
تونس 21 كانون الأول(بترا)- تبنى المؤتمر العالمي للأمن الغذائي في الوطن العربي مبادرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو ) لانشاء شبكة للعقول العربية المهاجرة في مجال الأمن الغذائي والمياه والبيئة والصحة.
وأيد المشاركون في المؤتمر في ختام أعماله اليوم الخميس، تشكيل لجنة تأسيسية للشبكة برئاسة مدير إدارة العلوم والبحث العلمي في الألكسو الدكتور محمد سند ابو درويش مهمتها المضي قدما في تأسيس الشبكة وتوفير كافة السبل لاطلاقها وانجاح أهدافها بما يحقق أهداف الاستراتيجية العربية والابتكار.
ودعا المشاركون في المؤتمر الذي عقد في تونس إلى تكثيف التعاون بين الدول العربية في تنسيق سياسات الإمداد واستخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة سلسلة توريد الغذاء.
وأوصوا باتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة تغير المناخ وتأثيراته على سلسلة توريد الغذاء وتعزيز الزراعة المستدامة والذكية والتشجيع على الابتكار في تكنولوجيا التكيف مع التحولات المناخية.
كما اوصوا بالتركيز على تحسين الأمن الغذائي في المجتمعات المهمشة، وتعزيز دور المرأة في الزراعة، وتبني الحكومات نماذج المدينة البارعة التي تعتمد على التكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
21/12/2023 22:21:20
MENAFN21122023000117011021ID1107644884
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