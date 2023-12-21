تونس: مؤتمر الأمن الغذائي يتبنى إنشاء شبكة الألكسو للعقول العربية المهاجرة

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 21 كانون الأول(بترا)- تبنى المؤتمر العالمي للأمن الغذائي في الوطن العربي مبادرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو ) لانشاء شبكة للعقول العربية المهاجرة في مجال الأمن الغذائي والمياه والبيئة والصحة.

وأيد المشاركون في المؤتمر في ختام أعماله اليوم الخميس، تشكيل لجنة تأسيسية للشبكة برئاسة مدير إدارة العلوم والبحث العلمي في الألكسو الدكتور محمد سند ابو درويش مهمتها المضي قدما في تأسيس الشبكة وتوفير كافة السبل لاطلاقها وانجاح أهدافها بما يحقق أهداف الاستراتيجية العربية والابتكار.

ودعا المشاركون في المؤتمر الذي عقد في تونس إلى تكثيف التعاون بين الدول العربية في تنسيق سياسات الإمداد واستخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة سلسلة توريد الغذاء.

وأوصوا باتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة تغير المناخ وتأثيراته على سلسلة توريد الغذاء وتعزيز الزراعة المستدامة والذكية والتشجيع على الابتكار في تكنولوجيا التكيف مع التحولات المناخية.

كما اوصوا بالتركيز على تحسين الأمن الغذائي في المجتمعات المهمشة، وتعزيز دور المرأة في الزراعة، وتبني الحكومات نماذج المدينة البارعة التي تعتمد على التكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي.

--(بترا)

ض ع/م ق/ح أ

21/12/2023 22:21:20