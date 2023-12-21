عرض الفيلم الهندي The Lunchbox بسينما الهناجر.. غدًا

MENAFN - Youm7) تعرض جمعية الفيلم ضمن نشاطها الأسبوعي غدا السبت 23 ديسمبر، الفيلم الهندى The Lunchbox، احتفالا بمرور 10 سنوات على العرض الأول له، وذلك في تمام الساعة 6 ونصف مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وبعد الفيلم تقام ندوة عنه تديرها الناقدة أمنية عادل.

The Lunchbox





عرض فيلم The Lunchbox لأول مرة عام 2013، بطولة عرفان خان، ناوازودين صديقي، نيمرات كور، ومن تأليف وإخراج ريتيش باترا، وتم اختيار الفيلم في مهرجان كان السينمائي 2013 كجزء من أسبوع النقاد لتتنافس على جائزة الكاميرا الذهبية، بالإضافة إلى مشاركته في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2013.

تدور أحداث الفيلم حول رجل أعزب يشغل منصب موظف حكومي، وامرأة متزوجة ترسل الطعام لزوجها برفقة رسالة، ولكن في يوم ما يتسلم الموظف هو الرسالة، وتتوالى الأحداث.