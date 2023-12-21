عرض الفيلم الهندي The Lunchbox بسينما الهناجر.. غدًا

(MENAFN
- Youm7) تعرض جمعية الفيلم ضمن نشاطها الأسبوعي غدا السبت 23 ديسمبر، الفيلم الهندى The Lunchbox، احتفالا بمرور 10 سنوات على العرض الأول له، وذلك في تمام الساعة 6 ونصف مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وبعد الفيلم تقام ندوة عنه تديرها الناقدة أمنية عادل.
The Lunchbox
عرض فيلم The Lunchbox لأول مرة عام 2013، بطولة عرفان خان، ناوازودين صديقي، نيمرات كور، ومن تأليف وإخراج ريتيش باترا، وتم اختيار الفيلم في مهرجان كان السينمائي 2013 كجزء من أسبوع النقاد لتتنافس على جائزة الكاميرا الذهبية، بالإضافة إلى مشاركته في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2013.
تدور أحداث الفيلم حول رجل أعزب يشغل منصب موظف حكومي، وامرأة متزوجة ترسل الطعام لزوجها برفقة رسالة، ولكن في يوم ما يتسلم الموظف هو الرسالة، وتتوالى الأحداث.
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