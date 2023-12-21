إيما واتسون عن اختفائها:الحياة مثل المواسم لا يمكن أن نكون دائما فى مرحلة الحصاد

MENAFN - Youm7) كشفت الممثلة العالمية إيما واتسون في مقابلة حديثة عما كانت تفعله خلال السنوات الأربع الماضية منذ ظهورها السينمائي الأخير، حيث ظهرت واتسون، البالغة من العمر 33 عامًا، آخر مرة وهى تقدم شخصيةميج مارش في فيلم Little Women المقتبس من إخراج جريتا جيرويج، والذي تم إصداره في عام 2019.

إيما واتسون





ونال الفيلم، الذي لعب جنبًا إلى جنب مع ساويرس رونان وفلورنس بوج وتيموثي شالاميت وإليزا سكانلين، إشادة من النقاد والعديد من الجوائز.

ومع ذلك، فإن واتسون، التي اشتهرت في الماضي بنشاطها وعملها الدعوي، لم تظهر على الشاشة الكبيرة منذ ذلك الحين - باستثناء الظهور بنفسها في الذكرى العشرين Harry Potter 20th Anniversary: Return To Hogwarts

والتي تم بثها على HBO Max في يناير من العام الماضى 2022.

وفي حديثها لمجلة Vogue كشفت واتسون أنها كانت مشغولة في السنوات التي تلت ذلك، حيث حولت انتباهها إلى أشياء أخرى، وقالت :"لقد زرعت الكثير من البذور خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية"، ووتابعت دون أي تفاصيل رئيسية:“لا يمكنك أن تكون دائمًا في مرحلة الحصاد في الحياة، الحياة لها مواسم".