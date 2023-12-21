22 عاما على فيلم الرجل الأبيض المتوسط.. وإفيهات ما زالت تتردد

(MENAFN
- Youm7) يمر اليوم الجمعة، 22 عاما على فيلم " الرجل الأبيض المتوسط "، حيث عرض لأول مرة في 22 ديسمبر 2001، و الفيلم الكوميدى مازالت إفيهاته يتم تداولها على السوشيال ميديا حتى وقتنا هذا مثل أفيه " متعصبنيش و الله الله"، و كان الفيلم ملئ بالمواقف الكوميدية و الأفيهات.
وفيم الرجل الأبيض المتوسط بطولة أحمد آدم ونشوى مصطفى وعزت أبو عوف وماجد الكدوانى ومحمود البزاوى وسمية الخشاب وحسين الشربينى، وشمس ومن تأليف أيمن عفيفى وإخراج شريف مندور.
تدور أحداث الفيلم حول رجل من الطبقة المتوسطة مخترع بل إنه عبقرى، بيته سوف ينهار، وطلب من جيرانه التعاون معه لتصليح هذا المنزل الذى سوف ينهار، كما هو حال العرب لعدم الاجتماع على شىء واحد ويتكاسلون، بل يلقون باللوم على زغلول الذى يجسد دوره أحمد آدم الذى هو أكثر إنسان يشتغل لصالح تصليح البيت، فقد بذل مجهوداً جباراً لكسب المال.
يتعرف زغلول على أدهم الذى يجسد دوره عزت أبو عوف رجل غنى يمتلك شركات ولديه مشاكل سواء كانت فى الشركة أو كانت مع زوجته فرحل عن زوجته، ليسافر مع السكرتيرة، ولكن خدعته والحياة اسودت بوجهه وزغلول كان يبحث عن مال ليساعد فى تصليح البيت ويهدد أدهم بقتله، ولكن كان أدهم مجنوناً فقد قفل باب السيارة وسار به إلى الصحراء، وعندها تعرف أدهم على زغلول وتحدث أدهم عن مشاكله وزغلول وعده بحلها لتتصاعد الأحداث.
أما عن شخصية «المر بزيادة» في فيلم الرجل الأبيض المتوسط، أوضح أن الشخصية في البداية كان اسمها «علي»، وبسبب ظروف التصوير في الصحراء، فاضطر المصور محسن أحمد ربط رأسه بكوفيات بسبب الرمال، وقال إن هذه الشخصية يجب أن تسمى «المر بزيادة» من كثرة ما يمر.....
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