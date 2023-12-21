22 عاما على فيلم الرجل الأبيض المتوسط.. وإفيهات ما زالت تتردد

MENAFN - Youm7) يمر اليوم الجمعة، 22 عاما على فيلم " الرجل الأبيض المتوسط "، حيث عرض لأول مرة في 22 ديسمبر 2001، و الفيلم الكوميدى مازالت إفيهاته يتم تداولها على السوشيال ميديا حتى وقتنا هذا مثل أفيه " متعصبنيش و الله الله"، و كان الفيلم ملئ بالمواقف الكوميدية و الأفيهات.

وفيم الرجل الأبيض المتوسط بطولة أحمد آدم ونشوى مصطفى وعزت أبو عوف وماجد الكدوانى ومحمود البزاوى وسمية الخشاب وحسين الشربينى، وشمس ومن تأليف أيمن عفيفى وإخراج شريف مندور.

تدور أحداث الفيلم حول رجل من الطبقة المتوسطة مخترع بل إنه عبقرى، بيته سوف ينهار، وطلب من جيرانه التعاون معه لتصليح هذا المنزل الذى سوف ينهار، كما هو حال العرب لعدم الاجتماع على شىء واحد ويتكاسلون، بل يلقون باللوم على زغلول الذى يجسد دوره أحمد آدم الذى هو أكثر إنسان يشتغل لصالح تصليح البيت، فقد بذل مجهوداً جباراً لكسب المال.

يتعرف زغلول على أدهم الذى يجسد دوره عزت أبو عوف رجل غنى يمتلك شركات ولديه مشاكل سواء كانت فى الشركة أو كانت مع زوجته فرحل عن زوجته، ليسافر مع السكرتيرة، ولكن خدعته والحياة اسودت بوجهه وزغلول كان يبحث عن مال ليساعد فى تصليح البيت ويهدد أدهم بقتله، ولكن كان أدهم مجنوناً فقد قفل باب السيارة وسار به إلى الصحراء، وعندها تعرف أدهم على زغلول وتحدث أدهم عن مشاكله وزغلول وعده بحلها لتتصاعد الأحداث.

أما عن شخصية «المر بزيادة» في فيلم الرجل الأبيض المتوسط، أوضح أن الشخصية في البداية كان اسمها «علي»، وبسبب ظروف التصوير في الصحراء، فاضطر المصور محسن أحمد ربط رأسه بكوفيات بسبب الرمال، وقال إن هذه الشخصية يجب أن تسمى «المر بزيادة» من كثرة ما يمر.....