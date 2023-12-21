أبرز تريندات طلاء الأظافر للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة.. اختارى اللى يناسبك

MENAFN - Youm7) يعتبر موسم العطلات تحديدًا، هو موسم تحرص فيه النساء على الظهور بإطلالة أنيقة وومع اقتراب نهاية عام 2023، وموسم العطلات رسميًا، مما يعني إنه حان الوقت للتألق، وسواء كنت قد اخترتٍ مظهرًا جذابًا يناسب الاحتفالات المقبلة أم لا، فإن المانيكير العصري هو الطريقة المثالية لتعزيز مظهرك، وحسب تقرير نشرهموقع Bustle فإن العثور على لون طلاء الأظافرمثالي هو شكل من أشكال التعبير عن الذات، إذا كنت تفضلين وضع طلاء أظافر مواكبًا للموضة،و مناسبة للعطلات والاحتفال بالكريسماس ورأس السنة والتي قد ترغبين في تطبيقها، والتى نستعرضها فى هذا التقرير.أبرز تريندات ألوان طلاء الأظافر للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة





للحصول على مانيكير يضفي أجواء عيد الميلاد الرئيسية، هو طلاء يجمع بين اللونين الأحمر والأخضر، وهى طريقة فريدة للاحتفال بعيد الميلاد .للحصول على لون طلاء أظافر منعش ومستوحى من الثلوج في العطلات، فإن اللون الأبيض اللؤلؤي الأفضل.وهذا بالتحديد خيار رائع، لطلاء اظافر حيث لون البرقوق الداكن مع إضافة لمعان رقيق .ولون طلاء الأظافر غير المتوقع، هو الأزرق الداكن اللامع، وهو مناسب لمحبى درجات اللون الأزرق الداكن لفصل الشتاء.وفى ليلة رأس السنة الجديدة، طلاء الأظافر الداكن هو الاختيار الأمثل، حيث طلاء البرونز المعدني الداكن مع وميض ذهبي ناعم مثالي، مع لمسة من اللمعان.وللظهور بأظافر محايدة متلألئة في الأسابيع الأخيرة، وهذا للسيدات اللاتى تحب اللون الرمادي الكلاسيكي مع اللمعان.ويعد طلاء الأظافر الفضى، من أبرز اتجاهات طلاء الأظافر في موسم العطلات لهذا العام.وطلاء الأظافر الأحمر وخاصة الفاتح هو دائمًا المفضل الكلاسيكي خلال موسم العطلات.أصبحت الأظافر الزرقاء من أبرز ألوان الطلاء في فصل الشتاء، اذا كنتي من محبي طلاء الأظافر الجليدي، إنه ظل رائع مستوحى من الثلج.تعتبر الألوان الذهبية والنحاسية ذات الألوان الدافئة من العناصر الأساسية خلال العطلات، وتتناسب مع أي مجوهرات ترتديها ومتعدد الاستخدامات طوال الموسم.