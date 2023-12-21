أبرز تريندات طلاء الأظافر للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة.. اختارى اللى يناسبك

(MENAFN
- Youm7) يعتبر موسم العطلات تحديدًا، هو موسم تحرص فيه النساء على الظهور بإطلالة أنيقة و
ومع اقتراب نهاية عام 2023، وموسم العطلات رسميًا، مما يعني إنه حان الوقت للتألق، وسواء كنت قد اخترتٍ مظهرًا جذابًا يناسب الاحتفالات المقبلة أم لا، فإن المانيكير العصري هو الطريقة المثالية لتعزيز مظهرك، وحسب تقرير نشره
موقع Bustle فإن العثور على لون طلاء الأظافر
مثالي هو شكل من أشكال التعبير عن الذات، إذا كنت تفضلين وضع طلاء أظافر مواكبًا للموضة،و مناسبة للعطلات والاحتفال بالكريسماس ورأس السنة والتي قد ترغبين في تطبيقها، والتى نستعرضها فى هذا التقرير.
أبرز تريندات ألوان طلاء الأظافر للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة
للحصول على مانيكير يضفي أجواء عيد الميلاد الرئيسية، هو طلاء يجمع بين اللونين الأحمر والأخضر، وهى طريقة فريدة للاحتفال بعيد الميلاد .
للحصول على لون طلاء أظافر منعش ومستوحى من الثلوج في العطلات، فإن اللون الأبيض اللؤلؤي الأفضل.
وهذا بالتحديد خيار رائع، لطلاء اظافر حيث لون البرقوق الداكن مع إضافة لمعان رقيق .
ولون طلاء الأظافر غير المتوقع، هو الأزرق الداكن اللامع، وهو مناسب لمحبى درجات اللون الأزرق الداكن لفصل الشتاء.
وفى ليلة رأس السنة الجديدة، طلاء الأظافر الداكن هو الاختيار الأمثل، حيث طلاء البرونز المعدني الداكن مع وميض ذهبي ناعم مثالي، مع لمسة من اللمعان.
وللظهور بأظافر محايدة متلألئة في الأسابيع الأخيرة، وهذا للسيدات اللاتى تحب اللون الرمادي الكلاسيكي مع اللمعان.
ويعد طلاء الأظافر الفضى، من أبرز اتجاهات طلاء الأظافر في موسم العطلات لهذا العام.
وطلاء الأظافر الأحمر وخاصة الفاتح هو دائمًا المفضل الكلاسيكي خلال موسم العطلات.
أصبحت الأظافر الزرقاء من أبرز ألوان الطلاء في فصل الشتاء، اذا كنتي من محبي طلاء الأظافر الجليدي، إنه ظل رائع مستوحى من الثلج.
تعتبر الألوان الذهبية والنحاسية ذات الألوان الدافئة من العناصر الأساسية خلال العطلات، وتتناسب مع أي مجوهرات ترتديها ومتعدد الاستخدامات طوال الموسم.
MENAFN21122023000132011024ID1107644878
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.