وصفات طبيعية لتقوية الأظافر.. خطواتها بسيطة ومكوناتها متوفرة في بيتك

(MENAFN
- Youm7)
تواجه بعض النساء العديد من مشاكل الأظافر، والتي منها ضعفها وقلة نموها وغيرها من المشاكل التي تدفعهن للبحث عن حلول مختلفة لعلاج هذه المشاكل، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية لتقوية الأظافر والتى تعتمد على عدة خطوات، وفقاً لما ذكره موقع " timesofindia".
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر
وصفة زيت جوز الهند لتقوية الأظافر
ينصح بتدليك الأظافر بزيت جوز الهند الدافئ حيث يساعد على نمو الاظافر وتقويتها وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين E وهو مصدر كبير لمضادات الأكسدة، لهذا ينصح بتدليك الأظافر بزيت جوز الهند كل ليلة قبل النوم.
وصفة زيت الزيتون لتقوية الأظافر
يساعد زيت الزيتون على علاج الأظافر التالفة والهشة، كما يعمل على ترطيبها ونموها، وذلك من خلال تسخين بعض زيت الزيتون البكر حتى يدفء ثم تدليك الأظافر بلطف لمدة خمس دقائق ثم ارتداء قفازات وتركها طوال الليل.
طرق طبيعية لتقوية الأظافر ونموها
وصفة قشر البيض لتقوية الأظافر
يساعد قشر البيض على تقوية الأظافر ولذلك ينصح بتحضير قشر بيض وتنظفيه ثم طحنه وصنع عمل عجينة منه، ووضعها على الأظافر وتركه لبعض الوقت، ثم غسل الأظافر.
وصفة زيت الثوم لتقوية الأظافر
يحتوى زيت الثوم على نسبة عالية من السيلينيوم، مما يساعد على تعزيز نمو الأظافر وتقويتها، ولهذا ينصح بفرك قطعة ثوم على الأظافر، أو وضع زيت الثوم على الأظافر، وتركه عدة دقائق ثم غسلهم، مع تكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.
وصفة العسل لتقوية الأظافر
يساعد العسل على مكافحة نمو البكتيريا والفطريات ويعمل على تغذية ونضارة الأظافر والبشرة، ولهذا ينصح بعمل قناع من خلال خلط ملعقتين صغيرتين من العسل مع بضع قطرات من عصير الليمون، مع تدليك الأظافر لمدة تتراوح مابين 15-20 دقيقة، ثم غسل الأظافر.
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