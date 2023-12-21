وصفات طبيعية لتقوية الأظافر.. خطواتها بسيطة ومكوناتها متوفرة في بيتك

تواجه بعض النساء العديد من مشاكل الأظافر، والتي منها ضعفها وقلة نموها وغيرها من المشاكل التي تدفعهن للبحث عن حلول مختلفة لعلاج هذه المشاكل، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية لتقوية الأظافر والتى تعتمد على عدة خطوات، وفقاً لما ذكره موقع " timesofindia".





وصفات طبيعية لتقوية الأظافروصفة زيت جوز الهند لتقوية الأظافر

ينصح بتدليك الأظافر بزيت جوز الهند الدافئ حيث يساعد على نمو الاظافر وتقويتها وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين E وهو مصدر كبير لمضادات الأكسدة، لهذا ينصح بتدليك الأظافر بزيت جوز الهند كل ليلة قبل النوم.

وصفة زيت الزيتون لتقوية الأظافر

يساعد زيت الزيتون على علاج الأظافر التالفة والهشة، كما يعمل على ترطيبها ونموها، وذلك من خلال تسخين بعض زيت الزيتون البكر حتى يدفء ثم تدليك الأظافر بلطف لمدة خمس دقائق ثم ارتداء قفازات وتركها طوال الليل.

طرق طبيعية لتقوية الأظافر ونموها





وصفة قشر البيض لتقوية الأظافر

يساعد قشر البيض على تقوية الأظافر ولذلك ينصح بتحضير قشر بيض وتنظفيه ثم طحنه وصنع عمل عجينة منه، ووضعها على الأظافر وتركه لبعض الوقت، ثم غسل الأظافر.







وصفة زيت الثوم لتقوية الأظافر

يحتوى زيت الثوم على نسبة عالية من السيلينيوم، مما يساعد على تعزيز نمو الأظافر وتقويتها، ولهذا ينصح بفرك قطعة ثوم على الأظافر، أو وضع زيت الثوم على الأظافر، وتركه عدة دقائق ثم غسلهم، مع تكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.





وصفة العسل لتقوية الأظافر



يساعد العسل على مكافحة نمو البكتيريا والفطريات ويعمل على تغذية ونضارة الأظافر والبشرة، ولهذا ينصح بعمل قناع من خلال خلط ملعقتين صغيرتين من العسل مع بضع قطرات من عصير الليمون، مع تدليك الأظافر لمدة تتراوح مابين 15-20 دقيقة، ثم غسل الأظافر.























