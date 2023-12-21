طريقة إزالة العفن الفطري من الملابس والمفروشات في البيت

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- Youm7) العفن الفطري هو كائن حي ينمو في الهواء ويزدهر في الأماكن المظلمة والرطبة، و من الصعب إزالته من الملابس والمفروشات في حالة التعامل معه بطريقة خاطئة، لذا نستعرض فى التقرير، أفضل الطرق التي تساعد على
تنظيف الملابس و إزالة العفن الفطري من الملابس وفقًا لما جاء في موقع"thespruce".
تنظيف العفن من الملابس
كيفية إزالة بقع العفن والرائحة الكريهة من الملابس :
نظفى الجراثيم بالفرشاة:
لإزالة العفن أوالعفن الفطري من الملابس القابلة للغسل في الغسالة، قومي بأخذ الملابس والمفروشات إلى خارج المنزل وقومي بتحريكها
للتخلص من الجراثيم أوتنظيفها بالفرشاة.
عالجي البقع :
بعد تنظيف الملابس بالفرشاة، يجب معالجة كل بقعة مصابة بالعفن لمدة 15 دقيقة على الأقل باستخدام منظف سائل شديد التحمل على حسب المسحوق المتوفر لديكي، لذا :
اغسلي الملابس المتسخة بالماء الساخن
ثم ضيفي مبيض الكلور إلى دورة غسيل الأقمشة البيضاء المصنوعة من القطن لتطهير الجراثيم الفطرية وقتلها.
ترك البقعة:
وفي حالة القيام بالخطوات السابقة ولم تتخلصي من البقع، استخدمى مبيض الأكسجين على جميع أنواع الأقمشة البيضاء والملونة لإزالة البقع.
انقعي الملابس في محلول مبيض الأكسجين:
قومي بخلط مبيض الأكسجين بالماء،
واغمرى القماش الملون بالكامل واتركيه ينقع لمدة 8 ساعات على الأقل أو طوال الليل،
إذا اختفت البقعة، اغسليها كالمعتاد، في حالة تواجدها،
قومي بخلط محلول جديد وكرري الأمر قد تتطلب إزالة بقع العفن عدة مرات من النقع.
تنظيف الملابس
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