طريقة إزالة العفن الفطري من الملابس والمفروشات في البيت

MENAFN - Youm7) العفن الفطري هو كائن حي ينمو في الهواء ويزدهر في الأماكن المظلمة والرطبة، و من الصعب إزالته من الملابس والمفروشات في حالة التعامل معه بطريقة خاطئة، لذا نستعرض فى التقرير، أفضل الطرق التي تساعد علىتنظيف الملابس و إزالة العفن الفطري من الملابس وفقًا لما جاء في موقع"thespruce".

تنظيف العفن من الملابس





كيفية إزالة بقع العفن والرائحة الكريهة من الملابس :نظفى الجراثيم بالفرشاة:

لإزالة العفن أوالعفن الفطري من الملابس القابلة للغسل في الغسالة، قومي بأخذ الملابس والمفروشات إلى خارج المنزل وقومي بتحريكها

للتخلص من الجراثيم أوتنظيفها بالفرشاة.

عالجي البقع :

بعد تنظيف الملابس بالفرشاة، يجب معالجة كل بقعة مصابة بالعفن لمدة 15 دقيقة على الأقل باستخدام منظف سائل شديد التحمل على حسب المسحوق المتوفر لديكي، لذا :

اغسلي الملابس المتسخة بالماء الساخن

ثم ضيفي مبيض الكلور إلى دورة غسيل الأقمشة البيضاء المصنوعة من القطن لتطهير الجراثيم الفطرية وقتلها.

ترك البقعة:

وفي حالة القيام بالخطوات السابقة ولم تتخلصي من البقع، استخدمى مبيض الأكسجين على جميع أنواع الأقمشة البيضاء والملونة لإزالة البقع.

انقعي الملابس في محلول مبيض الأكسجين:

قومي بخلط مبيض الأكسجين بالماء،

واغمرى القماش الملون بالكامل واتركيه ينقع لمدة 8 ساعات على الأقل أو طوال الليل،

إذا اختفت البقعة، اغسليها كالمعتاد، في حالة تواجدها،

قومي بخلط محلول جديد وكرري الأمر قد تتطلب إزالة بقع العفن عدة مرات من النقع.

تنظيف الملابس



