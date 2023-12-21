هتفرق لو بإيدك.. خطوات عمل حقيبة هدايا من ورق التغليف لحبايبك

MENAFN - Youm7)صنع الهدايا من ورق التغليف يعطي لها مظهراً جذاباً خاصة إذا كانت مصنوعة يدوياً، فإذا كان ليس لديك وقت لشراء حقيبة هدايا فقم بصنعها بنفسك واتبع تلك الخطوات المقتبسة من موقع "thespruce".

حقيبة هدايا ورقية بنية

يمكنك عمل حقيبة هدايا على شكل كيس ورقي بني بطرق سهلة وبسيطة وهي:

حقائب هدايا





قياس الهدية

ضع ورق التغليف على سطح مستو كبير وضع عليه الهدية لكي ترى حجم الورق الذي تستخدمه، بعد ذلك قص ذلك الورق على حسب حجم الهدية.

خطوات عمل حقيبة هدايا ربط الحقيبة

قم بوضع ورق التغليف لأسفل على سطح مستو ثم قم بسحب الجانب الأيمن والأيسر نحو المركز واضغط لأسفل حتى يتم طيها بشكل أنيق، ثم استخدم شريطا شفافا أو مزدوج الجوانب وقم بوضعه على طول خط التماس ليتم تثبيته.

طريقة عمل حقائب الهدايا





طي الجزء السفلي من الحقيبة

يتم عمل الجزء السفلي من حقيبة الهدايا من خلال رفع الجزء السفلي من ورق التغليف الذي تم طيه لأعلى، وكن متأكداً من رفعه لأعلى بشكل كاف لكي يصبح الجزء السفلي من الحقيبة عريضا ليتحمل الهدية.





عمل مثلث

قم بفتح الجزء السفلي من ورق التغليف الذي قمت بطيه للتو بشكل يشبه الفم المفتوح، بعد ذلك قم بطيه لأسفل من خلال تسطيح الزوايا، ويجب في النهاية أن يظهر القاع على شكل مثلث.





تأمين القاع

قم بمسك طرفي المثلثين العلوي والسفلي ثم قم بطيهما ناحية المنتصف، وتأكد من وجود تداخل، وقم بالضغط لأسفل حتى تحصل على طيات أنيقة، ثم استخدم شريطا لاصقا لتأمين جميع الطبقات.





فتح الحقيبة

بعد الانتهاء من عمل الحقيبة،

قم بفتحها للتأكد من متانتها وعدم احتياجك لمزيد من الشريط، بعد ذلك قم بوضع الهدية بالداخل.





الانتهاء من عمل حقيبة الهدايا

وفي النهاية يجب عليك أن تقوم بطي الجزء العلوي من الحقيبة مرة أو مرتين بعرض بوصة أو بوصتين، ثم استخدم ثقباً لصنع فتحتين في الجزء العلوي الذي تم طيه على بعد بوصة تقريباً، ثم قم بلف شريط أو خيط واربطه على شكل قوس.