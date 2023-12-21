هتفرق لو بإيدك.. خطوات عمل حقيبة هدايا من ورق التغليف لحبايبك

(MENAFN
- Youm7)
صنع الهدايا من ورق التغليف يعطي لها مظهراً جذاباً خاصة إذا كانت مصنوعة يدوياً، فإذا كان ليس لديك وقت لشراء حقيبة هدايا فقم بصنعها بنفسك واتبع تلك الخطوات المقتبسة من موقع "thespruce".
حقيبة هدايا ورقية بنية
يمكنك عمل حقيبة هدايا على شكل كيس ورقي بني بطرق سهلة وبسيطة وهي:
حقائب هدايا
قياس الهدية
ضع ورق التغليف على سطح مستو كبير وضع عليه الهدية لكي ترى حجم الورق الذي تستخدمه، بعد ذلك قص ذلك الورق على حسب حجم الهدية.
خطوات عمل حقيبة هدايا ربط الحقيبة
قم بوضع ورق التغليف لأسفل على سطح مستو ثم قم بسحب الجانب الأيمن والأيسر نحو المركز واضغط لأسفل حتى يتم طيها بشكل أنيق، ثم استخدم شريطا شفافا أو مزدوج الجوانب وقم بوضعه على طول خط التماس ليتم تثبيته.
طريقة عمل حقائب الهدايا
طي الجزء السفلي من الحقيبة
يتم عمل الجزء السفلي من حقيبة الهدايا من خلال رفع الجزء السفلي من ورق التغليف الذي تم طيه لأعلى، وكن متأكداً من رفعه لأعلى بشكل كاف لكي يصبح الجزء السفلي من الحقيبة عريضا ليتحمل الهدية.
عمل مثلث
قم بفتح الجزء السفلي من ورق التغليف الذي قمت بطيه للتو بشكل يشبه الفم المفتوح، بعد ذلك قم بطيه لأسفل من خلال تسطيح الزوايا، ويجب في النهاية أن يظهر القاع على شكل مثلث.
تأمين القاع
قم بمسك طرفي المثلثين العلوي والسفلي ثم قم بطيهما ناحية المنتصف، وتأكد من وجود تداخل، وقم بالضغط لأسفل حتى تحصل على طيات أنيقة، ثم استخدم شريطا لاصقا لتأمين جميع الطبقات.
فتح الحقيبة
بعد الانتهاء من عمل الحقيبة،
قم بفتحها للتأكد من متانتها وعدم احتياجك لمزيد من الشريط، بعد ذلك قم بوضع الهدية بالداخل.
الانتهاء من عمل حقيبة الهدايا
وفي النهاية يجب عليك أن تقوم بطي الجزء العلوي من الحقيبة مرة أو مرتين بعرض بوصة أو بوصتين، ثم استخدم ثقباً لصنع فتحتين في الجزء العلوي الذي تم طيه على بعد بوصة تقريباً، ثم قم بلف شريط أو خيط واربطه على شكل قوس.
MENAFN21122023000132011024ID1107644874
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.