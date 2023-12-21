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18 مليار جنيه أرباح قطاع الأعمال العام.. تعرف على أهم الشركات الرابحة

12/21/2023 11:25:28 PM
(MENAFN- Youm7) ‏كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بأن شركات قطاع الأعمال العام حققت 18 مليار جنيه أرباح لنحو 72 شركة من الشركات التابعة للشركات القابضة فى القطاع، ‏فى حين كانت تلك الشركات تحقق خسائر قبل عام 2014 تعرف على أهم القطاعات والشركات الرابحة.



1- أبرز القطاعات الرابحة قطاع الألومنيوم والسبائك والتعدين والأسمدة والكيماويات والأدوية.



2- أبرز الشركات الرابحة في قطاع الصناعات المعدنية، مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنصر للتعدين .



3- أبرز الشركات الرابحة في قطاع الكيماويات، كيما ، ومصر لصناعة الكيماويات، والنصر للأسمدة بالسويس.



4- أبرز الشركات الرابحة في قطاع الادوية ، الإسكندرية وسيد والقاهرة.



5- أبرز الشركات الرابحة في قطاع التشييد والتعمير ، مصر الجديدة للاسكان وإيجيكو ، والعبد للمقاولات.



6- أبرز الشركات الرابحة فى قطاع السياحة، إيجوث ومصر للسياحة، ومصر للفنادق.
















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