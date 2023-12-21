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القابضة للغزل والنسيج تشارك فى معارض دولية لزيادة صادرات المصانع الجديدة

12/21/2023 11:25:27 PM
(MENAFN- Youm7) تسعي وزارة قطاع الأعمال العام؛ لزيادة صادرات قطاع الغزل والنسيج، من خلال عدة آليات من أهمهما المشاركة فى المعارض والمؤتمرات الدولية خلال العام المقبل 2024، ومنها معرض الغزل والنسيج بمدينة فرانكفورت بألمانيا، خلال شهر يناير المقبل، بمشاركة شركة ايجبشيان كوتون هب ECH التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتى تتولي عمليات التسويق والمبيعات بمختلف المصانع الجديدة.



وأشارت مصادر لـ اليوم السابع، أن ‏هناك خطة للتوسع في عمليات التسويق والمبيعات، والمشاركة في المعارض الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، سعيا لاكتساب عملاء جدد وفتح أسواق جديدة.



وتعول الحكومة على المصانع الجديدة بتحقيق صادرات سنوية لا تقل عن 2.5 مليار دولار بعد تشغيلها مع زيادتها مستقبلا، لا سيما بعد تشغيل مصنع غزل 4 مؤخرا وإنتاج نحو 15 طن غزل يوميا يتم تصدير جزء منها للخارج وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بزيادة الصادرات تماشيا مع رؤية الدولة للوصول بها الي 100 مليارات دولار سنويا لمختلف القطاعات الصناعية المصرية.
















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