تقرير: صادرات مصر إلى الإمارات تتجاوز مليار دولار خلال العام الجارى.. واللؤلؤ يتصدر

MENAFN - Youm7) حققت الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات العربية ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت الصادرات المصرية نحو مليار و381 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو مليار و323 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 58 مليون و279 ألف دولار.





وتشير بيانات الجهاز إلى أن اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى حلت في صدارة السلع التي صدرتها مصر إلى الإمارات في الفترة المذكورة، وذلك على الرغم من تراجعها بشكل طفيف، وبلغت قيمة صادرات اللؤلؤ نحو 534 مليون و124 ألف دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل نحو 552 مليون و697 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغ 18 مليون دولار، يليها صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية والتي بلغت 208 ملايين و187 ألف دولار في الفترة المذكورة العام الجارى، بينما كانت نحو 180 مليونا و420 ألف دولار فى الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت 27 مليونا و767 ألف دولار.





وتضمنت قائمة الصادرات كلا من المراجل والآلات وبلغت قيمتها 33 مليون و651 ألف دولار خلال الـ9 الأولى من العام الجاري، مقابل 11 مليون و491 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت 22 مليون و160 ألف دولار، إلى جانب صادرات الفواكه والتي بلغت 75 مليون و340 ألف دولار في الفترة المذكورة من العام الجاري، مقابل 67 مليون و185 ألف دولار في الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت 8 ملايين و155 ألف دولار.